Koundé explica su suplencia en el FC Barcelona y hace una fuerte autocrítica

Jules Koundé atraviesa un comienzo de temporada con menos protagonismo del habitual en el FC Barcelona. El defensor, que compareció ante los medios en la previa del partido de Francia frente a Bélgica por la UEFA Nations League 2026/27, habló de su situación en el conjunto azulgrana y fue contundente al explicar los motivos que, según su propia mirada, están detrás de su suplencia.

El futbolista dejó en claro que no existe ningún inconveniente físico que condicione sus decisiones. Koundé aseguró que se encuentra en buenas condiciones y atribuyó su menor cantidad de minutos a una cuestión estrictamente deportiva.

🔵🔴 Jules Koundé on his playing time at Barça being reduced: “It is Hansi Flick's decision and a consequence of my past season”. pic.twitter.com/r42kZ7jncE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2026

Una competencia que acepta

El francés entiende que la decisión corresponde a Hansi Flick y evitó convertir su situación en un conflicto de vestuario. Hasta el momento, solamente fue titular en tres encuentros con el Barcelona, una cifra que refleja el cambio de escenario que atraviesa respecto de temporadas anteriores.

Ante el Athletic Club apenas disputó los últimos 11 minutos, mientras que frente al Valencia ingresó para jugar poco más de una hora. Su situación contrasta con la UEFA Champions League, donde sí fue titular y completó los 90 minutos ante el Feyenoord en el estreno de la fase de liga.

"Es una decisión de mi entrenador. Me siento muy bien físicamente y no tengo ninguna lesión", explicó Koundé, quien además reconoció que su nivel de la temporada pasada estuvo "muy por debajo" de sus propios estándares.

En lugar de cuestionar las decisiones del cuerpo técnico, Koundé asumió el desafío de demostrar nuevamente que puede ser una pieza importante.

El plan de Koundé para recuperar su lugar

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El francés pretende utilizar la pérdida de protagonismo como un estímulo. Su objetivo pasa por recuperar las sensaciones que le permitieron consolidarse como uno de los defensores habituales del conjunto catalán y volver a convencer al técnico alemán con su rendimiento.

"Me toca recuperar mis mejores sensaciones. Sé que, cuando esté en mis mejores condiciones, tendré tiempo de juego", aseguró. Para conseguirlo, está dispuesto incluso a prolongar su trabajo después de los entrenamientos y realizar un esfuerzo adicional.