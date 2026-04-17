Kroos cuestiona el estilo del FC Barcelona y duda de su capacidad para ser campeón

Para Toni Kroos, según expresó en su canal de YouTube, Luppen TV, la eliminación del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid de la UEFA Champions League tuvo factores determinantes entre las expulsiones y la gestión de los momentos clave.

El alemán, con experiencia de sobre en la competencia, sostuvo que el conjunto catalán mostró un mejor nivel futbolístico en tramos de la serie, pero quedó condicionado por jugar la serie con un hombre menos en ambos partidos. En ese contexto, el equipo dirigido por Hansi Flick terminó pagando caro cada falencia técnica.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Toni Kroos: "Barcelona will never win the Champions League if they don't stop leaving large spaces behind their defense." pic.twitter.com/5rIXIgqogr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 17, 2026

La crítica al sistema defensivo

Kross señaló que el problema del conjunto azulgrana no es solo circunstancual, sino también estructural. Según su mirada, la forma de defender deja demasiados espacios y expone constantemente a la última línea defensiva; esa grafilidad facilita las ocasiones rivales y obliga a tomar decisiones al límite, como las faltas que derivan en expulsiones.

El exjugador del Real Madrid fue tajante y remarcó que si el equipo no ajusta ese aspecto, difícilmente pueda competir hasta el final por el título europeo: "si no cambian la forma de jugar así, no van a ganar una Champions", aseguró.

En paralelo, Kroos destacó la capacidad del equipo de Diego Simeone para sostener ventajas. Con la superioridad numérica y una diferencia inicial, el Atlético cerró sus espacios y defendió el resultado desde la estrategia deportiva. Para el alemán, ahí estuvo la clave del pase a semifinales.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Asimismo, fiel a su pasado madridista, prefería que ninguno avanzara, aunque se inclinaba más por el conjunto rojiblanco. "¿No podían perder los dos? Por los diez años que estuve en el Madrid no quiero que gane ninguno [...], no odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen", admitió Kroos.

Con seis Champions en su palmarés, la voz del exmediocampista tiene peso y su mensaje hacia el Barcelona no es menor; mejorar en defensa no es una opción, es una necesidad, y ahí está la deuda pendiente del equipo catalán, según él.

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