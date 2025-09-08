Kylian Mbappé admite haber rechazado transferencias a tres gigantes europeos

Kylian Mbappé admitió que rechazó propuestas para fichar por el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el RB Leipzig en las primeras etapas de su carrera.

El nombre de Mbappé estaba en boca de todos cuando irrumpió en el Mónaco, con el joven delantero señalado rápidamente como una estrella casi segura del futuro, una reputación que no ha tenido problemas en manejar.

El siguiente paso en su carrera llevó a Mbappé al Paris Saint-Germain en el verano de 2017, uniéndose primero a préstamo antes de un traspaso definitivo por 180 millones de euros, pero el jugador de 26 años reveló ahora que tuvo la oportunidad de llevar su talento a Alemania en su lugar.

Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mateusz Slodkowski/GettyImages

“Muchos clubes se acercaron a mí”, contó Mbappé, hoy en el Real Madrid, a BILD. “El Bayern se interesó cuando yo era un poco más joven y podía salir del Mónaco.

“El Dortmund también preguntó. Y el RB Leipzig. Y esos son solo los tres clubes que recuerdo. Tal vez hubo otros, pero no lo recuerdo. ¡Todos preguntan ahora, pero ya es un poco tarde!”

Si bien no se conocen los detalles del contacto del Bayern con Mbappé, sin dudas quedará una persistente sensación de frustración tras haberse perdido quizás al mejor jugador de su generación.

En el mercado de verano de 2017, el Bayern reforzó sus bandas con los fichajes de Kingsley Coman desde la Juventus y Serge Gnabry desde el Werder Bremen. Este último sigue siendo parte del equipo en Múnich, mientras que Coman solo se fue a Arabia Saudita este verano.

Por su parte, el Dortmund apostó por Jadon Sancho desde el Manchester City, con la esperanza de que el entonces joven de 17 años siguiera una trayectoria similar a la de Mbappé. Los primeros indicios parecían apuntar en esa dirección y un traspaso de 73 millones de libras al Manchester United solo reforzó esa idea, pero las cosas no han salido como se esperaba para el jugador de 25 años, que ahora busca reactivar su carrera cedido en el Aston Villa.

