Kylian Mbappé cambiaría de patrocinador oficial durante la celebración del Mundial 2026

Las marcas juegan un papel fundamental en la industria del fútbol. Sobre todo aquellas ligadas directamente al gremio deportivo, como es el caso de Nike, quien, cada cuatro años, juega su propio mundial, llevando su sello a los mejores jugadores del planeta.

Desde que Kylian Mbappé era apenas un niño de tan solo ocho años de edad y comenzaba ya a destacar en este deporte, la marca estadounidense fijó su atención en él, logrando un contrato que expirará este verano, el día 30 de junio, precisamente, durante la celebración del Mundial 2026.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé is about to LEAVE Nike – his contract expires this summer.



Adidas and Under Armour are pushing for a deal. @le_Parisien pic.twitter.com/7ahiDIwkxj — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 25, 2026

El peculiar acuerdo entre Nike y la Federación Francesa de Fútbol (FFF)

Mercadológicamente hablando, los mundiales se juegan desde mucho antes de que se dispute el primer encuentro. Hay campañas que incluso comienzan apenas y se conoce la sede. Por lo tanto, el que Kylian Mbappé decida no continuar más con su marca habitual podría traer consigo severos problemas mercadológicos, en perjuicio absoluto para ambas partes.

Para evitar el caos, Nike y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) habrían acordado una prórroga de un mes, para que así el delantero francés siga portando esta marca en su indumentaria. Sin embargo, la ruptura como tal, y, sobre todo, el que se haya hecho de conocimiento público a tan solo tres meses de que dé inicio la justa mundialista, sin lugar a dudas traerá ciertas repercusiones.

¿Quiénes son los principales candidatos para patrocinar a la estrella del Real Madrid?

El acelerado crecimiento de Kylian Mbappe se traduce, a su vez, en una evolución de su marca, no solo como jugador, sino como figura deportiva y leyenda en activo. Un elemento con amplio margen de ganancia para quienes logren poner su sello junto al nombre del astro francés, protagonista en un gigante de Europa, el Real Madrid.

Si bien es cierto que aún no hay nada confirmado, se piensa que este ha sido el principal motivo por el cual Kylian no ha logrado ponerse de acuerdo en la renovación de su contrato con Nike, y quienes se perfilan como principales candidatos para relevarlos, son Adidas y Under Armour.

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