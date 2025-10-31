Kylian Mbappé elogia a Lionel Messi: ''Es el mejor''

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a referirse a Lionel Messi con palabras de gran admiración. En una entrevista concedida a Canal+, el actual jugador del Real Madrid recordó el tiempo que compartió vestuario con el astro argentino y no dudó en elogiarlo.

“Quien haya jugado con Leo jamás deseará haber dejado de jugar con él”, afirmó el capitán de la selección de Francia, dejando en claro la huella que le dejó el rosarino durante su paso por el club parisino.

👑🇦🇷 MBAPPÉ Y UN ELOGIO PARA MESSI: "ES EL MEJOR"



🇫🇷💬 El delantero francés recordó su tiempo con el argentino en el PSG y afirmó que "quien haya jugado con Leo jamás deseará haber dejado de jugar con él"



🎙️ Canal + pic.twitter.com/daWbrwtVmM — Diario Olé (@DiarioOle) October 30, 2025

Mbappé y Messi fueron compañeros en el PSG entre 2021 y 2023, etapa en la que coincidieron también con Neymar, conformando uno de los tridentes ofensivos más destacados del fútbol mundial.

Paris Saint-Germain v Clermont Foot - Ligue 1 Uber Eats | Xavier Laine/GettyImages

Durante esas dos temporadas, el argentino aportó su talento y experiencia, mientras que el francés continuó consolidándose como una de las grandes figuras de su generación. Aunque juntos no lograron ganar todos los títulos que seguramente esperaban, el entendimiento futbolístico entre ambos fue evidente y dejó momentos memorables para los aficionados.

El reconocimiento de Mbappé no se limita a su etapa en el club. Ambos protagonizaron uno de los partidos más recordados en la historia reciente del fútbol: la final del Mundial de Qatar 2022.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Zhizhao Wu/GettyImages

En ese encuentro, disputado entre Francia y Argentina, los dos brillaron con actuaciones sobresalientes. Messi marcó dos goles, al igual que Mbappé, en un duelo que terminó 3-3 y se definió por penales a favor de la selección argentina. Fue una final vibrante en la que ambos demostraron por qué son considerados los mejores del mundo.

Al destacar nuevamente a Messi, Mbappé dejó claro el respeto que siente por el argentino, a quien definió como “el mejor”. Sus palabras reafirman el reconocimiento mutuo que existe entre dos futbolistas que marcaron una era y que compartieron algunos de los momentos más intensos y competitivos de sus carreras, tanto en el PSG como en el escenario más grande del fútbol mundial.