Kylian Mbappé está en duda para el partido entre el Real Madrid y el Getafe

Kylian Mbappé continúa sin estar al cien por ciento. Según reportes del diario francés L'Équipe, el delantero del Real Madrid todavía arrastra molestias en el tobillo, lo que complica seriamente su participación en el partido de LaLiga del próximo domingo 19 de octubre, cuando el conjunto merengue visite al Getafe.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé is STILL feeling pain in his ankle and is now a doubt to face Getafe!



— @lequipe pic.twitter.com/UOIsEPot3R — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 16, 2025

El atacante francés, una de las grandes figuras del equipo blanco en lo que va de la temporada 2025/26, no ha logrado recuperarse por completo tras el golpe que sufrió en fechas recientes, y aunque inicialmente se habló de una evolución positiva, su presencia este fin de semana está prácticamente descartada.

Cabe recordar que en los últimos días se habían encendido algunas luces de esperanza en torno a su estado físico, ya que desde el cuerpo técnico del Madrid se manejaba que la recuperación del jugador marchaba a buen ritmo. Sin embargo, todo indica que el club optará por no arriesgarlo ante el Getafe, especialmente pensando en los compromisos que se avecinan tanto en el plano local como lo internacional.

En este contexto, la ausencia de Mbappé frente al Getafe podría entenderse más como una medida preventiva que como una baja por lesión grave. La intención sería proteger al futbolista y asegurar su disponibilidad para el importante duelo del miércoles 22 de octubre, cuando el Real Madrid reciba a la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu, en la jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Megan Briggs/GettyImages

La decisión final sobre su participación ante los italianos dependerá de cómo evolucione su tobillo en los próximos días, pero todo apunta a que el club está priorizando su presencia en la competición europea, donde el margen de error es mínimo.

Por ahora, los aficionados merengues deberán esperar al parte médico oficial para saber si podrán ver a Mbappé nuevamente en acción esta semana.