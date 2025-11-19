Kylian Mbappé estuvo en Dubai y no se sometió a pruebas médicas

Tras ser oficialmente descartado por lesión para el partido de clasificación para el Mundial 2026 de la selección francesa en Bakú, Kylian Mbappé fue visto en Dubai. Esto, a pesar de que debía estar en Madrid sometiéndose a pruebas médicas, según un comunicado de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

“Kylian Mbappé sigue presentando inflamación en el tobillo derecho, lo que requiere un examen más exhaustivo. Se someterá a estas pruebas hoy en Madrid”. Estas fueron las palabras oficiales utilizadas por la FFF el viernes pasado para justificar la ausencia de Kylian Mbappé en Azerbaiyán, durante el último partido de clasificación para el Mundial de Les Bleus.

Sin embargo, pocos días después de la victoria de Francia por 3-1 en Bakú, la cuenta de Instagram Drikcfootball informó que el capitán francés había viajado de París a Dubai e incluso fue visto en un club de pádel (se desconoce si jugó o no). De hecho, según L'Équipe, Mbappé ni siquiera regresó a Madrid, aunque el reporte no menciona si el equipo español le dio autorización para el viaje.

No se espera que Kylian Mbappé se someta a pruebas médicas

Si bien Didier Deschamps confirmó el domingo por la noche en La Chaine L'Equipe que Mbappé “padece una inflamación casi crónica debido a un problema de tobillo que arrastra desde hace tiempo” y que lo había “dejado a disposición del Real Madrid”, el diario francés indica que no se espera que el número 9 del equipo merengue se someta a ninguna prueba médica, e incluso que sea titular contra el Elche este domingo en La Liga.

Surge la duda sobre si se trata de una lesión “diplomática”, especialmente porque Mbappé ya se perdió el viaje a Islandia en octubre (2-2) por las mismas molestias en el tobillo.

Se cree que el atacante francés podría reincorporarse a los entrenamientos en Valdebebas este miércoles. Sin embargo, se espera que se centre en su tratamiento en lugar de participar en una sesión grupal con el resto de sus compañeros del Real Madrid.

