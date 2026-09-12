Kylian Mbappé habla sobre su denominación de "dictador"

Resultado de rumores sobre su personalidad dentro y fuera de la cancha, Kylian Mbappé ha sido denominado por propios y extraños como "Dictador", apodo que surge de su aparente disciplina y búsqueda del protagonismo con el balón.

Luego de meses alrededor de este ruido, el francés finalmente ha roto el silencio al respeto del sobrenombre. Mbappé afirma que entiende los dos caminos que el mismo puede seguir, avalando uno y rechazando totalmente el otro.

🚨 Kylian Mbappé on dictator memes: “There’s one side that’s funny because you can tell for some people it’s just harmless fun”, told L’Equipe.



“There’s another part that’s a little less funny because we know the damage these kinds of people have caused throughout history”.



“To… pic.twitter.com/mvZHeNTpEm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2026

¿Qué opino de los memes de ‘dictador’ sobre mí? Hay una parte que tiene gracia, porque te das cuenta de que para algunas personas es simplemente una diversión inocente. Kylian Mbappé

Sin embargo, Kylian afirma que el origen de la imagen, siendo claros, la persona a la que hace referencia, no es muy de su agrado a nivel personal, pues no está de acuerdo con la filosofía que promovió dicho sujeto a lo largo de su supremacía mundial en el siglo anterior.

También hay otra parte menos graciosa, porque sabemos qué daño ha causado este tipo de gente a lo largo de la historia. Que te comparen con gente que mata a otros, o que ha hecho desgraciados a millones y millones de personas... No creo haber hecho eso en mi vida. Por un lado, sé que se hace en tono ligero y que la gente no quiere llevarlo tan lejos, pero a veces demuestra una falta de conciencia política y humana. Kylian Mbappé

Real Madrid Cf V Fc Internazionale Milano - Uefa Champions League 2026/27 League Phase Md1 | Europa Press Sports/GettyImages

Para cerrar, Kylian afirma que algunos de sus compañeros de club y selección se han sumado a la mofa. Ese es el caso de Ousmane Dembélé, quien entiende lo hace desde la parte humorística y no con fines de dañar al ex PSG.

Lo suyo es distinto. Lo ha cogido de las redes sociales. En su caso es simplemente por diversión. Kylian Mbappé

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