Kylian Mbappé manda una advertencia mientras se calienta la carrera por LaLiga

Kylian Mbappé pidió al Real Madrid que "muestre quién es como equipo" después de que el club dejara escapar puntos por tercer partido consecutivo de La Liga.

Los gigantes españoles pensaron que habían dejado atrás su mala racha al conseguir una victoria por 4-3 contra el Olympiacos a mitad de semana, pero sus problemas de ataque regresaron con fuerza el domingo por la noche. El Real Madrid solo logró un empate 1-1 con el Girona, que ocupa el puesto 18. El único gol de Los Blancos en el choque provino del punto de penalti, donde Mbappé convirtió un tiro penal para arrebatar un punto para su equipo en el Estadi Montilivi. El decepcionante resultado permitió al Barcelona tomar el primer puesto en la clasificación de La Liga.

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Tras la deslucida actuación, Mbappé recurrió a las redes sociales para lanzar un fuerte mensaje en medio de la racha de tres partidos sin ganar del Real Madrid en la máxima categoría española.

"Absolutamente no es el resultado que queríamos esta noche", publicó el francés en Instagram. "Pero la liga aún sigue y es muy larga. Necesitamos cambiar esta dinámica y mostrar quiénes somos como equipo".

🚨🧐 Mbappé manda un mensaje crítico a su Real Madrid tras el empate contra el Girona pic.twitter.com/oXmTzbOZtG — MARCA (@marca) December 1, 2025

Mbappé iguala racha de Cristiano Ronaldo

Prácticamente no hubo aspectos positivos que surgieran del empate del Real Madrid el domingo por la noche, aparte del continuo y vertiginoso inicio de Mbappé en la temporada 2025-26. El internacional francés ha encontrado la portería 14 veces en 14 partidos de La Liga esta temporada.

El exitoso tiro penal fue el gol número 60 de Mbappé en 2025; el delantero superestrella ha marcado 53 goles para el Real Madrid y siete para Francia. El único otro jugador en la historia del club en anotar 53 goles en un año natural es Cristiano Ronaldo, quien logró la hazaña en cinco ocasiones.