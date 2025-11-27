Kylian Mbappé muestra su apoyo a Xabi Alonso luego de la victoria ante el Olympiacos

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró que el grupo, jugadores y cuerpo técnico, se tienen que "proteger", luego de una racha de tres partidos sin ganar, la cual se cortó este miércoles con el triunfo por 3-4 ante el Olympiacos en Champions, con póker del galo.

El delantero expresó post partido:“Se habla mucho fuera. Tenemos que apoyar al entrenador. Tenemos que protegernos juntos como equipo y proteger al entrenador y a su personal”,

Y agregó: "Fue muy importante ganar otra vez. Era muchísimo para un equipo como el nuestro llevar tres partidos sin ganar. Era un día de Champions y era muy importante ganar para quedar en el 'top 8', que es el objetivo del equipo para la primera parte de la Champions", celebró el atacante en declaraciones a Movistar+.

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRID | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

Pocos minutos después, Mbappé también tiró de autocrítica en zona mixta. "Tú no marcaste en Anfield ni contra el Elche ni contra el Rayo y el equipo no ganó", le comentó un periodista, y el francés no dudó y fue tajante en su respuesta: "Sí, pero no tienes que decir que el equipo tiene dependencia de mí. Tienes que decir que Kylian es uno de los responsables por los que no hemos ganado, porque mi trabajo es marcar goles. Al final, eso es lo que tienes que decir. No lo de la dependencia. Tienes que venir y decir que Kylian no ha marcado y Kylian tiene que marcar".

Camavinga fue también contundente en sus declaraciones tras el partido y admitió que los jugadores tienen que “ayudar a su entrenador”: "Haremos todo lo posible para ayudar a nuestro entrenador. Y la primera manera de lograrlo es ganar. Es cierto que los últimos partidos no han sido tan buenos porque no hemos ganado. Debemos quedarnos con la mentalidad del equipo y tenemos que seguir así”, dijo el francés en unas declaraciones en Grecia.

Por su parte, Aurélien Tchouaméni celebró una victoria que sirve al Madrid para situarse en el quinto lugar de la clasificación de Champions: “Estamos contentos. Fue fundamental ganar este partido, sobre todo si queremos acabar en el top 8. Tenemos que seguir así, no todo será perfecto, pero es mejor volver a casa con tres puntos más".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP