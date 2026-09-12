Kylian Mbappé es un jugador que no habla seguido, pero que cuando lo hace no se guarda nada. En esta oportunidad, le dio una entrevista a L'Equipe y pasó por todos los temas, desde su relación con Mourinho, la ilusión de ganar el Balón de Oro y la esquiva UEFA Champions League.

“Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Dicen que no he ganado ningún título colectivo, pero es un trofeo individual. Nunca he visto un Balón de Oro elegido por unanimidad, pero tengo mis argumentos: ser el máximo goleador de la historia del Mundial, pensar que, con 27 años, ya soy el jugador que más goles ha marcado, además superando a una leyenda como Messi, en torneo más importante del deporte", dijo sobre sus chances de ganar el premio al mejor de la temporada.

"Puedo entender a quienes piensen de de otra manera. No existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizas a la competencia, nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo, y a veces los que los votos fueron para el mejor jugador del mejor equipo, y no necesariamente para el mejor jugador del mundo”, disparó.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILAN | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Respecto a las internas de los camarines, el francés no le esquivó al bulto: “Todos los vestuarios tienen egos, incluso los que no tienen estrellas. La gente siempre asocia el ego con las estrellas. Y, sin embargo, he visto jugadores que no pedían ni una foto ni un autógrafo y que tenían un ego enorme. Mucha gente tiene ego, y no solo los jugadores. ¿Los pitos? Son cosas que pasan. Muchos han sido pitados allí, cuando firmas sabes dónde te metes. Los entiendo".

Hablando puntualmente del Real Madrid, llenó de elogios a José Mourinho, su nuevo entrenador en la Casa Blanca: “Es muy inteligente. Me impresionó, se nota que sabe lo que hace y adónde va. Para los jugadores es importante tener una dirección que seguir. A mi me dijo “marca goles”.