Los encuentros de la Fecha FIFA siguen alrededor del mundo y los aficionados tienen los ojos puestos en aquellas selecciones que están catalogadas como favoritas para hacerse con el trofeo del Mundial 2026. Sin duda alguna, Francia, bicampeona del mundo y última subcampeona del certamen, vuelve a ser una de las candidatas a llevarse el título, pues sigue contando con una gran camada de jugadores encabezados por Kylian Mbappé.

Esta foto es tremenda. Son los suplentes de Francia hoy, contra Colombia. Camavinga, Olise, Mbappé, Dembelé, Tchouaumení y Konaté.



Mientras tanto, el Equipo B que era titular dominaba a Colombia y le ganaba 3-0 al minuto 55.



Qué equipoS tiene Francia, señores. pic.twitter.com/VjiEc0yRjh — Juez Central (@Juezcentral) March 30, 2026

Para mantenerse en un buen nivel, la selección gala encaró a Brasil y Colombia, sacando dos victorias que demuestran por qué podría llevarse su tercera estrella en la Copa del Mundo. Tras pegarle 1-2 a La Canarinha con un tanto de Mbappé y otro de Hugo Ekitike, los europeos derrotaron 1-3 a los cafetaleros a través de un doblete de Désiré Doué y una diana de Marcus Thuram.



A pesar de las importantes victorias de Les Bleus, una nota que dio mucho de qué hablar fue el gesto que tuvo el delantero del Real Madrid de España con un joven aficionado que invadió la cancha del Northwest Stadium, el cual se acercó para poder conocer de cerca a su ídolo, una vez que el encuentro llegó a su fin.



Repentinamente el fanático saltó las vallas publicitarias para ingresar al campo, pero antes de lograr su objetivo de acercarse el campeón del mundo, fue tacleado y detenido por la seguridad. Sin embargo, la Tortuga Ninja intervino y le pidió a los elementos de seguridad que soltaran al muchacho.

😱 Al finalizar el Colombia 🆚 Francia un aficionado ingresó al campo en busca de Mbappé y a pesar de la presencia de la seguridad 👮‍♂️ no soltaba al jugador francés 🇫🇷 y forcejeaba con él 😳#mbappe #francia #futbol #amistoso #deportes pic.twitter.com/bpW40qlr2N — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) March 29, 2026

Al final, el seguidor sí pudo conseguir una foto a lado de Donatello, dejando que todo prosiguiera como era debido. Pese a ser llevado por los elementos de seguridad, se pudo ver el rostro de satisfacción del muchacho, quien estaba al borde de las lágrimas por haber conseguido su meta.



Antes de arrancar el Mundial, Francia todavía tiene un duelo amistoso en el calendario, ya que enfrentará a Costa de Marfil, el próximo jueves 4 de junio, para después prepararse en lo que será su debut frente a Senegal, el martes 16 de junio, en un grupo que está conformado también por Noruega y un rival que saldrá de la repesca entre Irak y Bolivia.