Kylian Mbappé se portó como crack con un joven aficionado que invadió el campo tras el Francia vs Colombia
Los encuentros de la Fecha FIFA siguen alrededor del mundo y los aficionados tienen los ojos puestos en aquellas selecciones que están catalogadas como favoritas para hacerse con el trofeo del Mundial 2026. Sin duda alguna, Francia, bicampeona del mundo y última subcampeona del certamen, vuelve a ser una de las candidatas a llevarse el título, pues sigue contando con una gran camada de jugadores encabezados por Kylian Mbappé.
Para mantenerse en un buen nivel, la selección gala encaró a Brasil y Colombia, sacando dos victorias que demuestran por qué podría llevarse su tercera estrella en la Copa del Mundo. Tras pegarle 1-2 a La Canarinha con un tanto de Mbappé y otro de Hugo Ekitike, los europeos derrotaron 1-3 a los cafetaleros a través de un doblete de Désiré Doué y una diana de Marcus Thuram.
A pesar de las importantes victorias de Les Bleus, una nota que dio mucho de qué hablar fue el gesto que tuvo el delantero del Real Madrid de España con un joven aficionado que invadió la cancha del Northwest Stadium, el cual se acercó para poder conocer de cerca a su ídolo, una vez que el encuentro llegó a su fin.
Repentinamente el fanático saltó las vallas publicitarias para ingresar al campo, pero antes de lograr su objetivo de acercarse el campeón del mundo, fue tacleado y detenido por la seguridad. Sin embargo, la Tortuga Ninja intervino y le pidió a los elementos de seguridad que soltaran al muchacho.
Al final, el seguidor sí pudo conseguir una foto a lado de Donatello, dejando que todo prosiguiera como era debido. Pese a ser llevado por los elementos de seguridad, se pudo ver el rostro de satisfacción del muchacho, quien estaba al borde de las lágrimas por haber conseguido su meta.
Antes de arrancar el Mundial, Francia todavía tiene un duelo amistoso en el calendario, ya que enfrentará a Costa de Marfil, el próximo jueves 4 de junio, para después prepararse en lo que será su debut frente a Senegal, el martes 16 de junio, en un grupo que está conformado también por Noruega y un rival que saldrá de la repesca entre Irak y Bolivia.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.