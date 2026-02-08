El Real Madrid no quiere soltar el acelerador en la búsqueda de conquistar la máxima categoría del balompié español y hoy consiguió un triunfo de vital importancia frente al Valencia, un equipo por demás endeble, pero que sirvió para que los merengues se mantengan en la segunda posición de la clasificación en la campaña 2025/26 de LaLiga.

El encuentro celebrado en Mestalla parecía de trámite para la escuadra de Álvaro Arbeloa, pero los primeros 45 minutos fueron de mucho ida y vuelta sin claridad para ninguna de las escuadras, hasta que llegó Álvaro Carreras al 65' para marcar el uno por cero momentáneo, su segundo gol consecutivo frente a los Murciélagos.

Sin embargo, ahí no pararon los embates blancos y fue así que en los albores del encuentro llegó una descolgada, ya con los blanquinegros desfondados, en la que Brahim Díaz desde la banda izquierda vio solo a Kylian Mbappé ante una floja marca, le sirvió la pelota y este simplemente tuvo que empujarla de pierna derecha para batir a Stole Dimitrievski.

Con este tanto, el atacante alcanzó las 23 anotaciones en 23 jornadas disputadas en la presente temporada liguera, una marca reservada para muy pocos futbolistas del Real Madrid.

El primero en lograrlo fue Manuel Fernández Pahiño en la década de los cincuenta, seguido por Alfredo Di Stéfano, más tarde el mexicano Hugo Sánchez, y posteriormente Cristiano Ronaldo, quien consiguió esta misma hazaña en cuatro ocasiones durante su etapa con el conjunto merengue.

Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Además de lo conseguido en liga, Mbappé llegó a 38 goles marcados y cuatro asistencias otorgadas para la causa en todas las competiciones de esta temporada, siendo Vinicius su más cercano perseguidor con ocho tantos y once asistencias.