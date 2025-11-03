Kylian Mbappé supera una marca de Thierry Henry tras su doblete contra el Valencia

Con apenas 26 años de edad, Kylian Mbappé continúa agrandando su leyenda, al punto que ya le ha roto varias marcas a todo un mito del fútbol francés y mundial como Thierry Henry.

En efecto, el estelar delantero del Real Madrid alcanzó otro hito histórico el sábado al superar los 233 goles que Henry totalizó en las cinco grandes ligas europeas. Pues con el doblete que firmó en la paliza de 4-0 ante el Valencia, Kiki llegó a 235 tantos, confirmando su lugar entre los jugadores más prolíficos de la era moderna.

Semejante registro asombrosa todavía más si se considera la eficiencia con la que Mbappé completó la cifra en cuestión, dado que sólo necesitó 291 partidos, repartidos entre el AS Mónaco, el PSG y el Madrid, mientras que Henry lo logró en 459 apariciones, contando sus periplos con el propio Mónaco, igual que en representación del Arsenal, donde vivió su "prime", la Juventus y el FC Barcelona.

Thierry Henry y Kylian Mbappé | Tom Jenkins/GettyImages

No es la primera vez que el ganador de la Copa del Mundo en 2018 supera a la leyenda de su país en estadísticas anotadoras, puesto que a comienzos de este año ya lo había adelantado en la tabla vitalicia de dianas en la Champions League, donde actualmente ocupa la sexta posición de todos los tiempos. Asimismo, el Pichichi de LaLiga en el curso anterior dejó atrás al mejor futbolista de la historia de los Gunners en el segundo lugar de siempre en goleo dentro de la selección gala.

El rendimiento de Mbappé con el Real Madrid no ha hecho más que consolidar su reputación. De hecho, sus dos tantos contra el Valencia le permitieron extender su racha a ocho encuentros marcando en la competición doméstica; su mejor cadena uniformad de blanco.

Igualmente, el vigente Bota de Oro ha perforado redes en 15 de sus últimos 16 compromisos ligueros, sumando 22 goles en ese lapso, al tiempo que lidera la carrera por otro Pichichi en España y en Champions League, empatado en este último torneo con Harry Kane (cinco cada uno).

Mbappé no sólo está batiendo los récords de Henry a un ritmo vertiginoso; lleva rato escribiendo su nombre entre los más grandes de siempre en el balompié.

Goles de Mbappé en las grandes ligas europeas

Club Liga Goles Partidos AS Mónaco Ligue 1 16 41 PSG Ligue 175 205 Real Madrid LaLiga 44 45

