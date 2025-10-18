Kylian Mbappé vs. Shohei Ohtani: comparación de contratos y salarios

Kylian Mbappé y Shohei Ohtani son los deportistas que dominan sus respectivas disciplinas en estos momentos. El francés del Real Madrid es considerado como el mejor jugador del mundo del fútbol mientras que la estrella de los Dodgers de Los Angeles es el mejor pelotero de la MLB.

Mbappé pasa por un momento dulce con el gol con el Madrid, en su segunda temporada, aunque todavía no ha podido levantar el título de la UEFA Champions League. Después de su salida del PSG, el cuadro francés logró conquistar la primera 'orejona' de su historia.

Sin embargo, el francés es una máquina goleadora, que ha ganado la Ligue 1, la Copa de Francia y la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Por su parte, Shohei Ohtani atrae todas las miradas del beisbol sobre todo por su capacidad para destacar como lanzador y como bateador, algo que ningún otro pelotero ha alcanzado en la actualidad.

El nipón de los Dodgers tiene una carrera pletórica y a sus 31 años de edad, se puede decir que está en el mejor momento de su carrera.

En Sports Illustrated Fútbol analizaremos los contratos de ambos deportistas, sus ingresos por patrocinio y la importancia que tienen para sus respectivos deportes.

Mbappé vs. Ohtani: trayectoria y contexto profesional

Mbappé y su amorío con el gol

Mbappé fue un jugador que desde muy temprano se le notó que era diferente. A los 17 años de edad ya destacaba en el Mónaco, con un impulso que lo llevó a ser pretendido por varios equipos grandes. El PSG lo obtuvo, donde siguió haciendo goles y brillando.

El que primero jugaba como extremo luego pasó a ser delantero y la transición ha sido sumamente positiva. El galo ha ganado22 títulos oficiales: 1 Ligue 1 con el Mónaco, 16 con el PSG, 3 con la Selección de Francia (Mundial 2018, Liga de Naciones 2021 y Mundial 2022 con el Real Madrid) y 2 con el Real Madrid.

Es un jugador veloz, que complica a los rivales por su capacidad para resolver con poco espacio, con un remate potente de media y larga distancia y una definición muy contundente.

Lleva una vida familiar tranquila y lejos de los focos de los medios de comunicación. Esto le ha permitido concentrarse mucho más en su carrera.

Ohtani deslumbró a la MLB

Ohtani le demostró al mundo que en esta época, todavía existen peloteros que pueden destacar como lanzadores y bateadores al mismo tiempo. Desde que firmó con los Angelinos de Los Angeles, dio muestras de ser un talento excepcional, con una capacidad para brillar en dos facetas muy complejas.

El japonés inició su carrera con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters y después de cumplir los años exigidos para firmar un contrato fuera de Japón, acordó con Los Angelinos de Los Angeles, donde comenzó el sueño de convertirse en el mejor jugador de las Grandes Ligas.

En su hoja de vida tiene que ha sido tres veces MVP, con los premios galardones en 2021, 2023 y 2024. Además, el japonés es candidato también para el galardón de 2025, tras otra extraordinaria campaña en la MLB con el conjunto de Los Angeles.

El jugador de dos vías ha sido seleccionado en cinco oportunidades al Juego de Estrellas, 4 veces seleccionado como All-MLB, fue Novato del Año en 2018 y tiene tres Bates de Plata. Su capacidad para conectar jonrones y robar almohadillas también lo colocan en un selecto grupo de jugadores

Estructura y duración de contratos

Mbappé por fin decidió ir al Real Madrid, después de varios años de rumores que lo vinculaban con la casa blanca, y allí se convirtió en uno de los futbolistas mejores pagados del planeta. Tiene una temporada y poco más en el club, pero hasta ahora ha rendido como se esperaba.

Mbappé firmó un contrato por cinco temporadas, con un valor estimado en los 31.25 millones de euros por años, con un valor total de 125 millones de euros, repartidos durante la duración del contrato entero.

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franco Arland/GettyImages

Ohtani se convirtió en el jugador mejor pagado de la MLB en el 2024, después del acuerdo de 700 millones por 10 años que ofrecieron los Dodgers. Cabe destacar que 680 de esos millones serán pagados de forma diferida.

A Ohtani le duró poco estar en el liderado de los mejores pagados de la MLB. El dominicano Juan Soto aseguró su futuro con el conjunto de los Mets de Nueva York por 15 años y 765 millones de dólares.

Ambos tienen una gran importancia para sus respectivas divisas, son la cara de sus respectivos deportes y están en el mejor momento de sus carreras.

Concepto Kylian Mbappé Shohei Ohtani Salario anual €31.25 millones US2.5 millones en 2025 Salario + Patrocinio US$90 millones US$70 millones/año Patrimonio neto estimado US$180‑250 millones US$102.5 millones en 2025 Ganancias acumuladas de su carrera US$200‑300 millones US$150 millones Edad 26 31

Comparación de salario anual

A Ohtani no se le puede analizar por su salario anual, ya que difirió gran parte de su contrato para obtener ganancias cuando ya esté retirado. El japonés sólo gana dos millones de dólares en este 2025 con los Dodgers, pero eso es porque hizo un pacto diferido con los Dodgers, estructurado el 97% para que lo reciba después de retirarse.

Es decir, los Dodgers obtuvieron al jugador japonés sin comprometer su presente financiero. Hicieron una de las jugadas más interesantes en cuanto a contratos se refiere en la historia del beisbol de las Grandes Ligas.

Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas mejores pagados del mundo, con $33 millones por campaña. Sin embargo, el atacante francés tiene grandes acuerdos de patrocinio y derechos de imagen que incrementan aún más su cuenta bancaria.

Patrocinios fuera del campo

Ohtani es hoy por hoy el deportista de Japón más influyente, con grandes acuerdos de patrocinio, como imagen de empresas de ropa, joyas, autos, entre otras en su país. También ha alcanzado importantes contratos con marcas en los Estados Unidos.

Mbappé es colaborador de imagen de varias marcas importantes, entre ellas Nike, la marca suiza de relojes Hublot, Oakley, EA Sports, Panini, Dior, entre otras. Se estima que se gana al año 20 millones de euros por esta vía.

World Baseball Classic Championship: United States v Japan | Eric Espada/GettyImages

Importancia en el mercado

Mbappé y Ohtani son dos deportistas que pasan por el mejor momento de sus carreras, que son las figuras de sus clubes y también cuando representan a Francia y Japón, respectivamente, en torneos internacionales.

El futbolista del Real Madrid es la cara de Francia para la próxima Copa del Mundo que iniciará en julio de 2026 mientras que Ohtani es la principal figura del equipo de Japón que defenderá el título en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 que comenzará en marzo del año entrante.

Son figuras jóvenes, saludables, de gran arraigo familiar, que son ejemplo para las nuevas generaciones, algo que ayuda a que sus figuras sean reconocidas en el deporte mundial.