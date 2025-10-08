Kylian Mbappé vs. Aaron Judge: comparación de contratos e ingresos

Kylian Mbappé y Aaron Judge comparten la coincidencia de ser ahora mismo las figuras más representativas de sus respectivos deportes, siendo quizás parte de la generación de relevo tanto del fútbol mundial como de la MLB.

Ambos son la muestra ferviente de deportistas que han trabajado para llegar a la élite y que son ganadores. Aunque uno disfruta de la fama y ganancias que le permiten estar en un deporte tan globalizado como el fútbol y el otro lo hace en una disciplina que solo es seguida en Estados Unidos, Sudamérica y parte de Asia, los dos saben lo que es liderar a los equipos más importantes del mundo.

Mbappé es la figura de este nuevo Real Madrid de Xabi Alonso, no se cansa de hacer goles, es líder anotador de la presente campaña de LaLiga y, si la salud lo acompaña, podría estar buscando varios récords que dejó Cristiano Ronaldo en el cuadro merengue.

Por el otro lado está Judge, líder y capitán de los Yankees de Nueva York, el equipo más mediático de las Grandes Ligas, asumiendo el puesto de liderar a un equipo sediento de triunfos, que no sabe lo que es levantar el trofeo de la Serie Mundial desde 2009.

En Sports Illustrated en Español comparamos las carreras y ganancias de estas dos figuras contemporáneas del deporte mundial y el signficado que tienen para las nuevas generaciones.

Mbappé vs. Judge: trayectoria y contexto profesional

Mbappé y su amorío con el gol

Mbappé comenzó deslumbrando en el Mónaco a los 17 años de edad, haciendo goles en Europa que comenzaron a inundar los noticieros deportivos de Francia. Luego se ganó una trasnferencia al club más poderoso de su país, el PSG, donde siguió con su racha goleadora.

El que primero jugaba como extremo luego pasó a ser delantero y la transición ha sido sumamente positiva. El galo ha ganado22 títulos oficiales: 1 Ligue 1 con el Mónaco, 16 con el PSG, 3 con la Selección de Francia (Mundial 2018, Liga de Naciones 2021 y Mundial 2022 con el Real Madrid) y 2 con el Real Madrid.

Se le critica porque a su salida del PSG, el conjunto de la capital consiguió su primera UEFA Champions Legue, pero eso para nada mancha la carrera de un futbolísta magnífico, comprometido con su trabajo y con sus aficionados.

Lleva una vida familiar tranquila y lejos de los focos de los medios de comunicación. Esto le ha permitido concentrarse mucho más en su carrera.

Judge y su idilio con los aficionados del Bronx

Desde que Judge debutó con los Yankees de Nueva York en 2016 se sabía que podía mejorar notablemente el presente de la franquicia. Fue elegido en el puesto 31 del Draft de la MLB en 2010 y desde entonces no ha parado de batear.

El poder que tiene para conectar cuadrangulares y la elegancia para defender cualquier posición de los jardines lo convierten en la cara de las Grandes Ligas junto con Shohei Ohtani.

Tiene 368 jonrones, con 830 carreras remolcadas, 1205 hits, 203 dobles y .294 de promedio de bateo en 1145 juegos de temporada regular en su carrera. Después de sus primeros 10 años de trayectoria, se puede pensar que es un jugador que estará en el Salón de la Fama de Cooperstown una vez se retire de la actividad.

A Judge se le ha criticado por no ser un bateador efectivo en postemporada y por no haber sacado a los Yankees de la amargura que tienen desde 2009, cuando ganaron por última vez. Pero en lo individual, exhibe un Novato del Año, dos MVP, siete invitaciones al Juego de Estrellas y cuatro Bates de Plata en apenas 10 campañas.

Estructura y duración de contratos

Mbappé se convirtió en uno de los futbolistas mejores pagados del mundo cuando por fin decidió ir al Real Madrid, después de varios años de rumores que lo vinculaban con la casa blanca. Tiene una temporada y poco más en el club, pero hasta ahora ha rendido como se esperaba.

Mbappé firmó un contrato por cinco temporadas, con un valor estimado en los 31.25 millones de euros por años, con un valor total de 125 millones de euros, repartidos durante la duración del contrato entero.

Mbappé tiene una gran racha goleadora con el Real Madrid | Denis Doyle/GettyImages

Cabe destacar que los contratos del fútbol y el béisbol son completamente distintos, ya que el balompié se juega máximo dos veces por semanas mientras que los peloteros tienen un exigente calendario de 162 compromisos, en los que disputan casi siempre cuatro o cinco juegos a la semana.

Judge firmó un contrato de nueve años con los Yankees en 2022, que está entre los 10 mejores de las Grandes Ligas en la actualidad, pero alejado de las cifras que devengan jugadores como Shohei Ohtani, Juan Soto o Vladimir Guerrero Jr.

Comparación de salario anual

En cuanto a los salarios se refiere, hay una ligera ventaja para Aaron Judge, estelar jardinero que gana unos $40 millones de dólares al año, gracias a ese gran contrato que firmó con los del Bronx.

Quizás si fuera agente libre en la actualidad, tendría un contrato mucho más alto, ya que los acuerdos de figuras estelares han aumentado en las últimas dos temporadas.

Por su parte, Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas mejores pagados del mundo, con $33 millones por campaña. Sin embargo, el atacante francés tiene grandes acuerdos de patrocinio y derechos de imagen que incrementan aún más su estado de cuenta bancaria.

Patrocinios fuera del campo

Mbappé es colaborador de imagen de varias marcas importantes, entre ellas Nike, la marca suiza de relojes Hublot, Oakley, EA Sports, Panini, Dior, entre otras. Se estima que se gana al año 20 millones de euros por esta vía.

Judge es el capitán de los Yankees de Nueva York | Vaughn Ridley/GettyImages

Judge también tiene importantes acuerdos comerciales, siendo la figura del equipo más mediático de la MLB y con más seguidores en todo el planeta como los Yankees. Además, juega en Nueva York, que es considerada como la capital del mundo.

Judge tiene vinculos con Nike en el ramo de la marca Jordan, con Pepsi, T-Mobile, Fanatics, Rawlings, New Era, entre otras marcas reconocidas. Se estima que por año pueda embolsillar la cantidad de 48 millones de dólares al año, entre salario y patrocinio.

Importancia en el mercado

Judge y Mbappé son dos figuras globales, que más allá de su influencia en el campo y el talento que tengan en cada una de sus disciplinas, son deportistas integrales, comprometidos con sus organizaciones y siendo un bonito ejemplo para la sociedad.

Judge es quizás el jugador emblema en estos momentos de los Estados Unidos, teniendo poca competencia entre los jugadores nacidos en el país de Norteamérica. Mientras que Mbappé tiene mucha más competencia, pues el mundo todavía sigue mucho a otras figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o el joven Lamine Yamal.