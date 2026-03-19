Kylian Mbappé vuelve a la selección de Francia y genera debate en el Real Madrid tras su lesión

Kylian Mbappé completó su recuperación, luego de varias semanas de tratamiento específico para evitar una intervención quirúrgica en la rodilla, y volvió a sumar minutos con el Real Madrid.

El delanteró ingreso en el segundo tiempo del encuentro ante el Manchester City, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, y generó buenas sensaciones entre el cuerpo técnico y los aficionados.

Convocatoria sin sorpresas

🚨 OFFICIAL: Kylian Mbappé, Tchouameni and Camavinga are called-up by France for this upcoming international break. pic.twitter.com/vWg7oFS0yF — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 19, 2026

El seleccionador Didier Deschamps lo incluyó en la lista de convocados de la selección de Francia para la ventana internacional de marzo, algo que ya se ancticipaba tras su regreso a la actividad.

Francia disputará dos amistosos en Estados Unidos: ante Brasil el 26 de marzo y frente a Colombia el 29, en Washington. Será la última fecha FIFA antes del Mundial, por lo que el cuerpo técnico busca corregir detalles tácticos y recuperar a sus principales figuras.

Entre lo deportivo y lo comercial

La convocatoria de Mbappé no solo corresponde a su jerarquía dentro del equipo, sino también al factor comercial detrás. La federación francesa posee contrato vigente con Nike, que impulsa la participación del delantero en la gira estadounidense, un mercado conveniente de cara a futuras negociaciones.

Incluso durante su periodo de recuperación, su citación nunca estuvo realmente en duda. Su figura representa un activo central tanto dentro como fuera del campo, lo que explica parte de la presión para que forme parte de los jugadores seleccionados.

Precaución en el Real Madrid

Sin embargo, en el entorno del club predomina la cautela. El club blanco entiende que abril será un mes determinante para el equipo, entre la pelea por LaLiga y la Champions League. Por eso, aspiran a que Mbappé no sume una carga excesiva de minutos en los amistosos, apostando a su evolución física a corto plazo.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Más allá del contexto ligado a su lesión, el delantero va detrás de un récord individual y busca igualar a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa, una marca que podría alcanzar en esta doble fecha, con una diferencia de apenas dos goles.

Sin embargo, el propio jugador prioriza llegar en plenitud al Mundial y su participación ante Brasil y Colombia dependerá de cómo responda su rodilla,

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