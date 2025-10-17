Kylian Mbappé vuelve a los entrenamientos con el Real Madrid y estará disponible para jugar con el Getafe

El parón FIFA ha golpeado a infinidad de clubes en el planeta. El Real Madrid no ha sido la excepción. Durante el duelo en el que Francia recibió a Azerbaiyán, Kylian Mbappé tuvo que salir de cambio luego de sentir un malestar en el tobillo. Para la buena fortuna de los de la capital de España, todo quedó en un susto y poco más.

Mbappé ha regresado a los entrenamientos con el Real Madrid en el centro de Valdebebas, disipando las dudas sobre su estado físico tras los últimos días en los que la información no terminaba de ser clara. Xabi Alonso podrá contar con él para el encuentro ante el Getafe.

El delantero francés se lesionó el tobillo en un partido previo del Real Madrid contra el Villarreal, pero agravó la dolencia durante el encuentro de clasificación para el Mundial 2026 entre Francia y Azerbaiyán, el pasado viernes 10 de octubre.

En ese juego, anotó un gol (su 53º con Les Bleus en 93 partidos) y se retiró antes del final por precaución, aunque jugó 70 minutos aproximadamente.

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Madrid tendrá mucha precaución con Kylian

Reportes iniciales de L'Équipe y otros medios sugerían que podría perderse el choque liguero contra el Getafe (domingo 19 de octubre) si el dolor persistía. Sin embargo, el cuerpo médico del Real Madrid anticipaba su regreso a entrenamientos ligeros a partir del jueves 16, aunque eso no ocurrió; se pospuso al viernes para una evaluación final.

No se descarta que el francés quede fuera para el encuentro de LaLiga. La idea sería preservarle para dos cotejos inmediatos de máximo que tendrá el Madrid. Los mismos serán ante la Juventus en la Champions League y después, el clásico ante el Barcelona.

Mbappé es sin duda el mejor hombre del Madrid este curso. Perderle sería un golpe tal vez sin solución dentro de la casa blanca.