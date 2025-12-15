Kylian Mbappé y Rodrygo alcanzaron los 70 goles con el Real Madrid ante el Alavés

El Real Madrid ganó un partido clave ante Alavés para no perderle pisada al Barcelona, pero el gran foco estuvo en otra cosa.

Por primera vez en la temporada, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius compartieron cancha juntos bajo el mando de Xabi Alonso. Por lesiones, sanciones y bajos rendimientos, nunca habían podido coincidir hasta ahora, en un lujo que ilusiona al madridismo.

En ese triunfo 2-1, los goles fueron de Kylian Mbappé, quien anotó otro gol para continuar con su temporada individual sobrehumana y nada más y nada menos de Rodrygo, quien convirtió su segundo gol consecutivo en LaLiga.

Casualmente, tanto Mbappé como Rodrygo celebraron haber alcanzado sus 70 goles con el Real Madrid. Sin embargo, el momento en que cada jugador alcanzó este hito revela un marcado contraste. Desde que se unió al club procedente del Paris Saint-Germain, ha marcado 70 goles y proporcionado nueve asistencias en solo 81 partidos entre competiciones.

Sólo el máximo goleador histórico del Madrid, Cristiano Ronaldo, marcó más goles en la misma etapa, anotando 75 veces en sus primeros 81 partidos con el club.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ALAVES-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

Rodrygo también alcanzó el domingo la cifra de 70 goles con el Real Madrid, aunque necesitó 289 partidos para lograrlo, 208 más que Mbappé.

Sin embargo, el jugador de 24 años ha sido mucho más generoso en el último tercio, habiendo proporcionado 53 asistencias desde su traslado en 2019.

A diferencia de Mbappé, quien ha sido el eje central del ataque del Real Madrid, Rodrygo ha desempeñado principalmente un papel de apoyo. Cuando jugaba junto a Karim Benzema, solía servir de señuelo para alejar a los defensas del delantero.

Además, con Vinicius Jr. en el equipo, Rodrygo rara vez ha tenido la oportunidad de jugar en su posición preferida en el flanco izquierdo y este Rodrygo es el que ilusionó al madridismo en temporadas anteriores y que quiere recuperar y sueña con ganar todo.