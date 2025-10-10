La '10' de Neymar en la selección de Brasil le genera presión a Rodrygo

Mientras Neymar no regrese a la selección nacional de Brasil, la camiseta número 10 estará en manos de Rodrygo, quien asume la responsabilidad como un gran privilegio, pero también acepta que le genera mucha presión.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti aprovecharán el receso internacional de octubre para enfrentar a Corea del Sur y Japón, en un par de partidos amistosos que les servirán como preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Neymar aún no ha sido convocado por Carlo Ancelotti, debido a que desde hace ya algunos meses el astro brasileño no se encuentra en la mejor forma física. Esto ha provocado que su dorsal número 10 quede en el aire.

Se pensaba que Raphinnha lo utilizaría, pero una lesión lo dejó fuera de la convocatoria, por lo que Rodrygo tendrá la gran responsabilidad de portar con honor y buen fútbol la camiseta de leyendas como Neymar, Ronaldinho o Pelé.

"Es mucha presión por las leyendas que han vestido esta camiseta. Estoy empezando", dijo Rodrygo en una entrevista con AS.

TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRA | GABRIEL BOUYS/GettyImages

Siempre dejo claro que esta camiseta sigue siendo de Neymar. La he usado por sus problemas de lesiones. Pero en los partidos que me toque jugar con el número 10, o el que sea, estoy listo para dar lo mejor de mí por Brasil. Rodrygo Goes

Han pasado siete meses desde la última vez que Rodrygo vistió la camiseta de la selección de Brasil.

El extremo del Real Madrid fue el gran ausente en las dos concentraciones anteriores de Carlo Ancelotti.

Los desaires se produjeron en medio del bajo rendimiento de Rodrygo en el Real Madrid, pero el brasileño ha estado impecable con Xabi Alonso en la temporada 2025-26, compitiendo con Vinícius Júnior por minutos en la banda izquierda del conjunto merengue.

Ahora, le toca a Rodrygo demostrarle a Ancelotti que se merece un puesto en el once titular de cara al Mundial de 2026.

FBL-EUR-SUPERCUP-2024-TRAINING | SERGEI GAPON/GettyImages

La Seleção ha quedado a deber en últimos mundiales, pero esto no apaga el entusiasmo de Rodrygo, incluso lo motiva: