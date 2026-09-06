La advertencia de Flick luego de la goleada del Barcelona al Valencia

Una goleada y van... El Barcelona volvió a ofrecer una exhibición de buen fútbol en LaLiga y derrotó 5-0 al Valencia en el Mestalla para extender su arranque perfecto. Hansi Flick terminó muy conforme con la presentación de sus dirigidos, pero también encontró aspectos que desea mejorar pensando en la extensa cantidad de partidos que tendrá por delante.

"Ha sido un partido fantástico. Lo hemos dominado desde el principio. Es lo que quiero ver", expresó el DT después del encuentro. El alemán aseguró que el rendimiento no lo sorprendió debido al nivel que observa durante los entrenamientos y valoró especialmente la forma en la que su equipo encontró espacios para generar oportunidades.

El Barça tiene ya 17 goles en las primeras cuatro jornadas ligueras pese a no contar con un delantero de área natural. Flick, de todas formas, celebró la variedad ofensiva e incluso remarcó el aporte goleador de Pedri. Aun así, sostuvo que la planificación del club no cambió. "Necesitamos un nueve de verdad. Tenemos mucha calidad arriba. Todos los que juegan pueden marcar goles", explicó.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

El técnico también pidió prudencia pese al excelente inicio. Destacó el hambre de una plantilla joven y recordó que el camino todavía será largo. Además, señaló que después de conseguir una ventaja tan amplia hubiera preferido una circulación con mayor cantidad de pases para administrar mejor los esfuerzos debido al calendario.

Flick elogia a Lamine, Fermín y Rodri tras la goleada ante el Valencia

Uno de los futbolistas destacados por Flick fue Lamine Yamal, quien había trabajado apartado del grupo durante la jornada previa. El delantero habló con el entrenador durante la mañana y le aseguró que estaba preparado para jugar. "Me dijo que podía jugar. Ha estado implicado en la presión y en defensa, muy conectado, y eso es muy bueno", dijo Flick.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Rodri también recibió elogios después de su primera titularidad. EL DT resaltó tanto su aporte dentro del campo como su influencia en el vestuario. "Todo lo que hace Rodri tiene sentido. Es increíble no únicamente en el campo. Es un líder", afirmó el alemán.

Fermín López fue otro de los futbolistas mencionados después de su gran actuación. Flick valoró su facilidad para llegar al área, marcar, presionar y recuperar balones, aunque reconoció que todavía comete errores propios de la inexperiencia. Marc Bernal y Dani Olmo también recibieron sus flores y el técnico reconoció que gestionar una plantilla con tantos futbolistas de calidad será una tarea compleja durante el curso.

Por último, el DT culé habló de las amonestaciones de Pau Cubarsí, Rodri y Fermín y respaldó la actuación de Isidro Díaz de Mera. Sobre la tarjeta de Cubarsí, consideró que el defensor necesitaba cometer la infracción y que correspondía aceptar la decisión arbitral.