La advertencia de Rúben Amorim a Kobbie Mainoo en el Manchester United

Kobbie Mainoo ha sido una de las irrupciones; de las pocas, destacadas en el Manchester United, hoy entrenador por Rúben Amorim, durante los últimos años.

Con apenas 19 primaveras, el portentoso centrocampista no sólo se consolidó en el primer equipo bajo las ordenes del antecesor de Amorim en los Red Devils, Erik ten Hag; también consiguió un puesto fijo en la selección inglesa, disputando seis de los siete partidos de la Euro 2024, torneo en el que los Three Lions alcanzaron la final. Su madurez, capacidad para controlar los tiempos, oficio y llegada al área contraria lo proyectaron como uno de los grandes talentos del fútbol europeo.

Sin embargo, la llegada de Amorim al banquillo de Old Trafford, en noviembre de 2024, ha significado una montaña rusa en el crecimiento del joven volante, cuya participación con la tradicional oncena mancuniana ha ido a menos en los meses recientes. De hecho, el estratega luso advirtió públicamente a Mainoo que debe mejor especialmente en lo táctico si desea un rol protagónico en los esquemas de su escuadra.

🚨 Rúben Amorim on Kobbie Mainoo: “Like a lot of guys, he wants to play more. I believe a lot in Kobbie but some of you think that Kobbie Mainoo is already done”.



“I think he can do so much better. He can improve in a lot. I really believe in Kobbie but I want more”. pic.twitter.com/zqQgOtYy8a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2025

“Creo mucho en él; es un jugador de primer nivel, pero puede ser mucho mejor”, señaló Amorim en rueda de prensa con los medios británicos. “Tiene una gran calidad técnica, pero necesita más ritmo, comprender mejor la posición y adaptarse a diferentes velocidades dentro del partido. A veces juega más lento, otras veces, demasiado rápido. Ese equilibrio es clave para que encaje en nuestro centro de campo”, explicó el DT de 40 años.

El cambio de estilo respecto a la era Ten Hag también es un factor determinante dentro del Manchester United, ya que Amorim difícilmente renuncia a su doble pivote al inicio de los desafíos, al tiempo que el capitán, y quizás el mayor referente actual del equipo, Bruno Fernandes, ha retrasado su posición para acompañar al veterano Casemiro en la sala de máquinas.

"Vi bastantes partidos de la Premier League cuando estaba en Portugal. Se nota que el Manchester United era un equipo de transición. A veces miraba a Kobbie y sentía que era el único que calmaba el juego, pero ahora tenemos otros futbolistas que pueden hacer eso y jugamos con una idea diferente", argumentó el ex preparador del Sporting Clube.

Según diversas fuentes, Mainoo solicitó salir cedido en el pasado mercado veraniego; sin embargo, el club rechazó dicha opción de inmediato. El United considera al volante, ya de 20 años, un activo fundamental de cara al futuro y confía en que pueda adaptarse a las exigencias del nuevo proyecto, al margen de que sólo disputó uno de los tres encuentros de Premier de la entidad en cuestión hasta la mañana del domingo, previo al Derby citadino ante el City.