La alineación del Inter Miami si se confirman todos los rumores de fichajes: Salah, Casemiro, Bernardo y más

El Inter Miami se consagró campeón de la MLS en 2025 y sueña con repetir el éxito en 2026, aunque el primer golpe de la temporada ya llegó: fueron eliminados de la Concachampions a manos de Nashville.

Los rumores de fichajes brotan a montones, y a continuación te dejamos como sería un posible equipo si llegaran todos esos futbolistas.

La alineación del Inter Miami si se confirman todos los rumores de fichajes

POR: Dayne St. Clair - Recién llega al Inter Miami y cuenta con grandes pergaminos, como el premio al guardameta del año de la MLS en 2025.

New York City FC v Inter Miami CF | Sarah Stier/GettyImages

LI: Mateo del Blanco - El lateral por izquierda de Unión de Santa Fe, club de la Primera División de Argentina, es otro de los rumores de fichaje de Inter Miami. El juvenil es uno de los futbolistas de mayor proyección en la Liga Profesional y ya ha despertado intereses de los grandes del país.

DFC: Maximiliano Falcón - El uruguayo es uno de los pilares de la defensa campeona de la MLS Cup en 2025 y se espera que regrese al puesto cuando deje atrás la lesión de rodilla que lo sacó de las canchas.

DFC: Gonzalo Luján - Así como hoy lo es Del Blanco, en su momento lo fue Luján: el defensor central se formó en San Lorenzo de Almagro, uno de los grandes de Argentina. Está en el Inter desde principios de 2025.

LD: Ian Fray - Es uno de los canteranos del joven equipo de la Florida. Con solo 23 años ha sabido acomodarse con la llegada de grandes figuras y fue un valor importante para los entrenadores.

MC: Bernardo Silva - El talentoso volante del Manchester City quedará libre a final de temporada y, luego del Mundial 2026 que lo tendrá como protagonista con Portugal, se espera que se marche a una liga con menos exigencia que la inglesa.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | NurPhoto/GettyImages

MC: Rodrigo De Paul - El Motorcito es uno de los principales laderos de Leo Messi y su valía en el equipo se vio reflejada en sus estadísticas en la segunda mitad del 2025, cuando dejó el Atlético de Madrid para llegar al que posteriormente sería el campeón de la MLS.

MC: Casemiro - Si bien el Manchester United está tentándolo en que continúe manejando el medio del equipo de Michael Carrick, a esta hora la decisión del brasileño sería la de irse de Old Trafford y llegar al sur de la Florida es una opción seductora.

EI: Mohamed Salah - En las últimas horas se confirmó que se despedirá del Liverpool al final de la temporada, por lo que los rumores sobre el siguiente capítulo en su carrera empiezan a brotar. El Inter, una gran oportunidad.

DC: Luis Suárez - El Pistolero renovó su contrato hasta el final de la temporada 2026, en lo que se espera que sea su última como futbolista profesional.

ED: Leo Messi - El mejor de la historia sigue rompiendo récords y va por más. Ya superó la línea de los 900 goles y buscará otro Mundial con la selección argentina en este verano.

Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup | Carmen Mandato/GettyImages

Así se vería la alineación del Inter Miami (4-3-3)

Portero: Dayne St. Clair

Defensas: Noah Allen, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Ian Fray

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Casemiro, Bernardo Silva

Delanteros: Mohamed Salah, Leo Messi y Luis Suárez.