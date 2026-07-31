La alineación titular del Chelsea para enfrentar al Tottenham
Dos viejos conocidos como lo son el Chelsea y el Tottenham se encuentran este sábado 1° de agosto en el Accor Stadium de Sydney para un encuentro amistoso en el marco de la Sydney Super Cup.
Uno de los derbis de la capital inglesa se traslada a tierras australianas con ambos equipos en busca de su mejor versión de cara al inicio de la competencia oficial.
La posible alineación del Chelsea vs Tottenham
POR - Robert Sánchez: El español volvería a ser titular en un puesto que no cuenta con un dueño asegurado y que con la llegada de Mike Penders ha sumado un nuevo contendiente.
LD - Marco Palestra: Uno de los fichajes del verano. El ex-Atalanta comenzó su adaptación al club y al fútbol inglés y estos amistosos le permiten ir ganando confianza y conocimiento a sus nuevos compañeros.
DFC - Josh Acheampong: Su capacidad para jugar tanto de lateral como de central le da un valor añadido a este canterano de 20 años a quien el cuerpo técnico sigue de cerca.
DFC - Levi Colwill: Una de las referencias defensivas del Chelsea pese a su juventud. Zurdo, con gran salida de balón y personalidad para iniciar las jugadas desde atrás, pelea por un lugar en la zaga.
LI - Landon Emenalo: El defensor de la academia está aprovechando la pretemporada para darse a conocer. Puede actuar como lateral o central y dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos con el primer equipo.
MC - Reggie Watson: El joven centrocampista ha sido una de las sorpresas positivas de la gira. Destaca por su despliegue, criterio con la pelota y calidad en las acciones a balón parado, cualidades que le han permitido ganar protagonismo entre los juveniles.
MC - Dário Essugo: El portugués continúa sumando minutos desde su llegada al club. Su fortaleza física, capacidad para recuperar balones y buen primer pase lo convierten en un mediocentro con un perfil muy interesante para el estilo que busca implantar Xabi Alonso.
ED - Estêvão: El brasileño busca tener su temporada de consolidación tras llegar como una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Su habilidad en el uno contra uno y su creatividad generan una enorme expectativa.
MCO - Cole Palmer: El futbolista más determinante del equipo. Después del golpe que significó no estar en el Mundial, la pretemporada le servirá para recuperar ritmo y volver a liderar el ataque blue.
EI - Jamie Gittens: El extremo inglés ya dejó destellos de su calidad durante los primeros amistosos de la gira. Tiene velocidad, desequilibrio y un uno contra uno infernal.
DC - João Pedro: El brasileño llega con la confianza en alto tras firmar un hat-trick frente a Western Sydney Wanderers. Su movilidad por todo el frente de ataque y su olfato goleador lo perfilan como la principal referencia ofensiva del Chelsea para este amistoso.
Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Marco Palestra, Josh Acheampong, Levi Colwill, Landon Emenalo
Mediocampistas: Reggie Watson, Dário Essugo
Mediapuntas: Estêvão, Cole Palmer, Jamie Gittens
Delantero: João Pedro
Así se vería la formación del Tottenham (4-2-3-1)
Portero: Kinsky
Defensas: Gray, Takai, Davies, Robertson
Mediocampistas: Tonali, Gallagher
Mediapuntas: Solomon, Bergvall, Tel
Delantero: Richarlison
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations