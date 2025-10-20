La angustia de André Jardine luego de la caída del América ante Cruz Azul

El pasado fin de semana, en el que es para muchos el nuevo clásico de la Liga MX, el América fue superado por Cruz Azul. Los del nido de Coapa cayeron en calidad de visita por 2-1 en la cancha del Olímpico Universitario.

Más allá del mercador, que es al final del día lo más relevante, la realidad es que las formas del América dejaron mucho qué desear. El cuadro de André Jardine ofreció su peor fútbol en mucho tiempo. Así mismo lo entiende el entrenador de las águilas, quien no escondió su preocupación por la presentación del club.

Tenemos que presentar una mejor versión. Fue la peor actuación nuestra dentro del torneo. Hay que buscar una autocrítica y tener una mejor presentación en los próximos partidos. No vi el América qué veníamos viendo, nos quedamos muy lejos como equipo, la preparación fue bastante deficiente. André Jardine

El técnico afirma que la cantidad y continuidad de las lesiones, están afectando el trabajo diario del equipo.

Fue una semana complicada porque jugadores estaban regresando, no pudieron entrenar al 100%. Zendejas no estaba para inicio, ojalá imaginamos meterlo 30 minutos, pero la lesión de Dávila no nos dejó mucha salida. Así fue con Fidalgo también, igual con Maximin, que apenas entrenó y lo hizo con limitaciones. Eso complica un poco porque quería tener certezas con el mayor poderío en la cancha. André Jardine

Jardine fue cuestionado sobre la opción de ver a Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez juntos en el campo. El técnico fue claro al afirmar que de momento eso no es posible.

Hay que demostrar que es posible, jugar juntos entre atacar y defender. Es muy reciente la llegada de Maximin, es muy temprano aun para verlos juntos a los dos en esta necesidad que tenemos de hacer un equipo equilibrado. André Jardine

