La arriesgada apuesta de Hansi Flick que le dio la victoria al Barcelona sobre el Girona

El FC Barcelona se midió ante el Girona este fin de semana en partido de la jornada 9 de LaLiga. Los albirrojos fueron un hueso duro de roer y llevaron a los blaugranas a sus límites. Pedri abrió el marcador al minuto 13 y Axel Witsel emparejó los cartones al 20.



En la segunda mitad, ambos equipos fueron más imprecisos y todo apuntaba a que se consumaría un empate en el Estadio Olímpico de Montjuic. Sin embargo, Hansi Flick tenía un as bajo la manga: Ronald Araújo.

El estratega alemán le dio ingreso al defensa uruguayo al minuto 82 en lugar de Marc Casadó. Lo curioso es que el potente futbolista charrúa no entró para reforzar el aparato defensivo, sino que fue colocado como delantero centro. Esta decisión generó dudas entre los aficionados del Barcelona. Sin embargo, terminó dando resultados.

Lo de poner a Araujo casi de 9 es pelín raro, ¿no? — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 18, 2025

En los últimos suspiros del encuentro, Frenkie de Jong avanzó rápido por la derecha, envió un centro raso al primer palo y Araújo remató preciso, como delantero nominal, consiguiendo el 2-1 definitivo del Barça sobre el Girona.

Con este resultado, el Barcelona se ubicó como líder provisional de LaLiga con 22 puntos en nueve jornadas, en espera de lo que haga el Real Madrid en su partido contra el Getafe.

Ronald Araujo. New FC Barcelona forward. pic.twitter.com/mnjSmN67BY — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2025

Con el Clásico del domingo 26 de octubre en el horizonte, el FC Barcelona enfrenta un revés crucial: Robert Lewandowski, su delantero estelar, está descartado para el choque contra el Real Madrid por una lesión. Ante esta baja, ¿podría Ronald Araújo volver a sorprender ocupando el puesto de 'nueve' frente a los merengues?