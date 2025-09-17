La autocrítica de Juan Brunetta previo al duelo ante Chivas

Tigres es un equipo de buenas sensaciones y resultados cuestionables. Los de la UANL han pasado de ser contendientes a ganar tanto la Leagues Cup como la Liga MX, a ser eliminados del primer torneo y estancarse en el segundo.

El plantel de los de la UANL entiende que el rendimiento no está a la altura de lo debido. Así mismo lo afirma el capitán del cuadro regio, Juan Brunetta, quien entiende que en la visita a Chivas no hay otro resultado válido que no sea el triunfo.

Ellos han ganado el partido anterior y deben venir con un envión anímico bueno, los dos llegamos en buen momento, será un partido muy parejo y serán detalles lo que lo definan. Este club exige ganar, estamos obligados siempre a competir, intentaremos hacer un buen partido y tratar de ganar que lo necesitamos. Juan Brunetta

Tigres UANL v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Juan no esconde que a Tigres le ha costado enormidades a la hora de jugar fuera de casa.

Era algo pendiente del torneo pasado que de visita quizá nos estaba costaba un poco, este torneo lo mejoramos, estamos en buen camino, ir a jugar con Chivas de la misma manera que lo venimos haciendo, un rival siempre difícil, esperamos estar a la altura. Juan Brunetta

El jugador cerró destacando el rendimiento de Ángel Correa, cuyo aporte al club ha sido vital e inmediato.

No había duda de Ángel, sabemos la jerarquía que tenía desde antes que venga, al llegar un jugador como el nos da mucha más jerarquía más de la que el plantel tiene y nos aporta muchísimo tanto adentro como fuera. Juan Brunetta

