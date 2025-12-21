La brutal estadística de Lamine Yamal en LaLiga que solo Kylian Mbappé ha superado

El FC Barcelona visitó al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en un duelo correspondiente a la jornada 18 de LaLiga. Los blaugranas se adelantaron temprano en el marcador con un gol de penalti de Raphinha al minuto 12. Antes del descanso, Renato Veiga fue expulsado con tarjeta roja directa tras una entrada con fuerza excesiva sobre Lamine Yamal, dejando al Submarino Amarillo con diez hombres.

Al minuto 63, Lamine Yamal volvió a aparecer para ampliar la ventaja del Barça con el 0-2. Tras una serie de rebotes dentro del área, Frenkie de Jong logró controlar el balón y cedió un pase retrasado para la llegada del joven de 18 años, quien definió de primera intención para vencer al guardameta Luiz Júnior.

Sin duda, Lamine Yamal ya se consolida como uno de los futbolistas más destacados del mundo pese a su corta edad. El atacante del FC Barcelona registra 15 participaciones de gol en la presente temporada de LaLiga, con siete anotaciones y ocho asistencias.

Con su anotación ante el Villarreal este domingo 21 de diciembre, Lamine Yamal se inscribió en un selecto grupo del futbol de élite europeo.

Villarreal Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

Lamine Yamal suma 21 goles en 87 partidos de LaLiga y, antes de cumplir los 19 años, solo Kylian Mbappé, con 23 anotaciones, ha registrado más tantos en las cinco grandes ligas de Europa a lo largo del siglo XXI.

Tomando en cuenta que Lamine Yamal cumplirá 19 años hasta el próximo 13 de julio, y al ritmo que lleva el extremo del Barcelona, todo apunta a que podría superar el récord que actualmente pertenece al delantero francés del Real Madrid.