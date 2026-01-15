La burla de Gerard Piqué tras la caída del Real Madrid en la Copa del Rey

Gerard Piqué, histórico ex defensa del Barcelona, aprovechó la oportunidad para burlarse del Real Madrid por su eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete de segunda división.

El Merengue dejó ir a Xabi Alonso a principios de esta semana y puso el control del equipo en manos de Álvaro Arbeloa, atando al ex entrenador del Castilla a un contrato con vigencia más allá del final de la temporada en una muestra de su compromiso con su ex lateral derecho .

Desafortunadamente para el Madrid, la llegada de Arbeloa a la línea de banda no condujo a una mejora en su forma, ya que su mandato comenzó con una derrota por 3-2 y una eliminación sorprendente de la Copa del Rey en los octavos de final.

Albacete Balompie v Real Madrid - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

"Buen debut del nuevo Madrid ", bromeó Piqué en Twitch tras la aplastante derrota del Madrid.

El estatus de Piqué como leyenda del Barcelona explica su disposición a provocar a sus rivales, pero no ayudará a aliviar las tensiones que comenzaron a gestarse con Arbeloa durante sus respectivas carreras como jugadores a ambos lados de la división del Clásico.

Arbeloa y Piqué chocan por 'falta de respeto'

Si bien los respectivos legados de Arbeloa y Piqué en Madrid y Barcelona significan que una rivalidad no debería ser una gran sorpresa, la selección nacional española ha soportado durante mucho tiempo una tensión incómoda cuando los jugadores de los mayores rivales del país se ven obligados a unir fuerzas en la escena internacional.

FBL-US-ESP-IRL-FRIENDLY | TIMOTHY CLARY/GettyImages

De hecho, Arbeloa y Piqué jugaron juntos 38 veces para España, pero nunca estuvieron de acuerdo y la ex estrella del Barcelona fue criticada en 2015 por afirmar que Arbeloa "no era un amigo, solo alguien que conozco".

Tras cuatro meses meditando una respuesta, Arbeloa declaró a La Galerna : “ Podría explicarle al mundo por qué no soy amigo de Piqué, pero quizá no le haría ningún bien si lo hiciera.

También es cierto que conozco a su familia, y el respeto que yo les tengo, él no lo tiene por la mía. Nuestras familias son importantes. Escuchamos muchas tonterías y más o menos a uno no le importa, pero quienes están cerca sufren.