La calificación de cada futbolista de la selección argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 llegó a su fin y será tiempo de balance para una selección argentina herida en lo más profundo de su orgullo: estuvo totalmente desconocida en la final frente a España y perdió 1-0 con gol de Ferrán Torres a los 106.

El camino a la final fue mágico para la Scaloneta, con triunfos épicos y agónicos a lo largo de la competencia como contra Egipto e Inglaterra, siendo este el resultado más saliente de la Albiceleste en esta Copa del Mundo.

A la hora de puntuar a los futbolistas se valora el tiempo en cancha y el rendimiento en base a la expectativa que había en él.

Porteros

Emiliano Martínez: 8

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Dibu tuvo un Mundial con un nivel regular y bueno, con su pico de rendimiento en la final ante España: gracias a él, Argentina pudo estirar el encuentro hasta la prórroga. Respondió en momentos claves.

Juan Musso: S/C

No tuvo participación.

Gerónimo Rulli: S/C

No tuvo participación.

Defensas

Nahuel Molina: 5

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Simon M Bruty/GettyImages

Quedó en la foto de varios goles recibidos por Argentina, principalmente en el de Anthony Gordon en la semifinal. Tuvo una Copa del Mundo discreta, sin grandes destellos.

Gonzalo Montiel: 5

Alternó con Molina y no le dio las suficientes razones a Scaloni para quedarse con el puesto de lateral derecho titular. Al igual que su compañero de posición, tuvo un Mundial discreto.

Cristian Romero: 8

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Tuvo una prestación extraordinaria en la Copa del Mundo, siendo el pilar fundamental de la ilusión de la selección argentina con quites quirúrgicos y una salida limpia desde la última línea. Además, marcó dos goles importantes ante Cabo Verde y Egipto.

Lisandro Martínez 8:

Fue el complemento ideal para el Cuti y aportó cosas similares al cordobés, incluso metiendo una asistencia brillante a Leo Messi para el primer gol contra Cabo Verde. Además, en ese mismo encuentro anotó su primer gol en Mundiales.

Nicolás Otamendi: 7.5

En su despedida de la selección, cumplió cada vez que tuvo que entrar. Sacó todo de cabeza y tuvo quites providenciales, por lo que su actividad, aunque breve, estuvo más que aprobada.

Marcos Senesi: 7

Fue titular contra Jordania e ingresó en el último tramo de la final, teniendo una situación de gol clara que podría haber representado un heróico empate de Argentina. Cumplió.

Nicolás Tagliafico: 8

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Fue uno de los puntos altos de la selección argentina y su rendimiento fue de menor a mayor, principalmente porque venía de una lesión. Le ganó el puesto a Medina y fue creciendo, hasta llegar a anular a Lamine Yamal en la final ante España. Grandísimo Mundial.

Facundo Medina: 7

Central devenido en lateral, cumplió con solvencia hasta su problema muscular. Perdió el lugar con justicia frente a Nicolás Tagliafico, que fue una de las figuras de la Copa del Mundo para la Albiceleste.

Mediocampistas

Leandro Paredes: 6

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Masashi Hara/GettyImages

Cuando entró, cumplió. La actitud pendenciera lo condicionó más de una vez, principalmente en la final donde fue amonestado a los cinco minutos de haber ingresado.

Alexis Mac Allister: 7

Jugó buenos partidos, aunque lejos del nivel que tuvo en Qatar 2022. Con una temporada larga en las espaldas, se lo vio disminuido físicamente contra algunos futbolistas que llegaron en mejor estado.

Enzo Fernández: 7

El capitán del Chelsea también estuvo lejos de su máximo nivel, redimiéndose un poco con algunos goles importantes frente a Egipto e Inglaterra.

Exequiel Palacios: 6

Jugó los 90' minutos contra Jordania, con un rendimiento correcto. En lo único que jugó, cumplió.

Rodrigo De Paul: 6

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Lejos de ser El Motor de la selección, llegó a perder el puesto con Giuliano Simeone y no tuvo el despliegue físico que lo consagró como una de las máximas figuras en Qatar.

Giuliano Simeone: 7.5

Cada vez que entró, le dio a Argentina una verticalidad que no tenía. Contra Inglaterra fue titular y jugó un partido excelente.

Valentín Barco: S/C

Sumó un puñado de minutos contra Jordania que no alcanzan para calificar.

Nico Paz: 6

Jugó mucho menos de lo que se esperaba, aunque por su juventud se espera que esta sea recién su primera experiencia mundialista de muchas.

Giovani Lo Celso: 6

Jugó 60 minutos contra Jordania y se ganó su puntaje por abrir el marcador con un golazo de tiro libre.

Nico González: 7

El futbolista insignia de Scaloni tuvo buenos tramos en el Mundial, aportando su despliegue en la banda izquierda.

Delanteros

Leo Messi: 8.5

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

Fue el motor espiritual de la selección y le dio muchísimo desde lo futbolístico a pesar de sus 39 años. Ocho goles y cuatro asistencias para la despedida mundialista del mejor de la historia.

Lautaro Martínez: 7

Se encontró con el gol a pesar de haber perdido el puesto de titular con Julián Álvarez. Se sacó la mufa contra Jordania de penal, le marcó a Suiza para el 3-1 final y fue el héroe contra Inglaterra.

Julián Álvarez: 7.5

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

La Araña llegó mermado desde lo físico y se sintió en el principio de la competencia, aunque su rendimiento fue de menor a mayor. Terminó recuperando balones para goles importantes de Argentina.

Thiago Almada: 6

Aprobado con lo justo por su gran partido con Austria, perdió la confianza de Scaloni con una mala prestación frente a Cabo Verde.

José Manuel López: S/C

El Flaco tuvo poca participación como para ser calificado.

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