La calificación de cada futbolista de la selección española en el Mundial 2026

La selección española lo ha vuelto a hacer y por segunda vez en su historia se proclamó campeona del mundo. El equipo de Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina con un solitorio gol de Ferran Torres en el minuto 106.

España arrancó el Mundial 2026 con un sorprendente empate 0-0 frente a Cabo Verde en la fase de grupos. Pero el equipo fue de más a menos y ganó todos los partidos hasta llegar a la gran final, donde consiguieron sumar otra estrella.

Con el torneo ya terminado, esta es la valoración de los 26 jugadores convocados por De la Fuente en el Mundial 2026.

Porteros

Unai Simón: 9,5

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

No hubo dudas en la portería. A pesar de que antes del inicio del Mundial más de uno pedía la titularidad de Joan García, Luis de la Fuente apostó nuevamente por Unai Simón zanjando cualquier tipo de polémica.

El jugador de Vitoria ha hecho un Mundial practicamente perfecto a pesar de que ha tenido poco trabajo. Tan solo encajó un gol en ocho partidos que le sirvió para llevarse el Guante de Oro del torneo. Si no tiene una puntuación mayor es por los nervios que hizo pasar a más de un aficionado cuando tenía el balón en los pies.

David Raya: sin calificar

El guardameta del Arsenal no tuvo participación en este Mundial. Quizá si España hubiera ganado en el debut ante Cabo Verde y hubiese asegurado el pase a octavos ante Arabia, De la Fuente le hubiese dado minutos. Nunca lo sabremos

Joan García: sin calificar

Finalmente De la Fuente se inclinó por Joan García como tercer guardameta para este Mundial. Al igual que Raya, se quedó sin minutos.

Defensas

Pedro Porro: 8,5

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Una de las posiciones donde podía haber alguna duda fue el lateral derecho. Porro jugó como titular en seis de los ocho partidos haciéndose dueño de esa posición y ofreciendo un nivel muy alto. Además, se estrenó como goleador con la selección anotando por partida doble.

Marcos Llorente: 6

Jugó dos partidos como titular y en ambos cumplió con su trabajo aunque no mostró su mejor versión.

Pau Cubarsí: 9,5

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

A sus 19 años Pau Cubarsí puede decir que es campeón del mundo. A pesar de su juventud, el seleccionador apostó por él en el centro de la zaga y ha estado sólido sin cometer errores. El premio al Mejor Jugador Joven del Mundial es totalmente merecido.

Aymeric Laporte: 9

El jefe de la defensa española. Su Mundial ha sido soberbio sin cometer ningún fallo ni dar un mal pase. La mezcla de juventud y veteranía le ha salido a la perfección a Luis de la Fuente, siendo España la mejor defensa de este Mundial.

Marc Cucurella: 9

No se puede decir nada negativo del mundial de Cucurella. Llegó a la cita en plena forma y cada vez que se pone la camiseta de la selección española ofrece un rendimiento que incluso llega a superar las expectativas. Es el dueño del carril zurdo de la selección y le ha aportado profundidad a un equipo que llegaba con sus extremos tocados.

Marc Pubill: sin calificar

Marc Pubill debutó en el Mundial 2026 con la selección española. Entró en el minuto 92 en el partido de dieceseisavos de final contra Austria por lo que no se puede valorar su participación.

Eric García: 6

Eric García jugó sus primeros minutos precisamente en la final. Estuvo 21 minutos sobre el terreno de juego y consiguió mantener la intensidad y el nivel en defensa, evitando así que la selección argentina llevase el peligro al área de Unai Simón.

Alejandro Grimaldo: sin calificar

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid es uno de los jugadores que se quedó sin debutar en este Mundial.

Centrocampistas

Rodri: 10

President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey | Andrew Harnik/GettyImages

Rodri atravesó un periodo complicado después de la lesión que sufrió y le obligó a pasar por el quirófano. Sin embargo, el centrocampista no solo llegó en óptimas condiciones a la gran cita del verano, sino que con cada partido fue elevando su nivel recordando al jugador que ganó el Balón de Oro.

El centrocampista dio una exhibición manejando el juego de España y anulando el juego de los rivales. Dio un total de 790 pases, una cifra realmente asombrosa. Por algo recibió el premio al Mejor Jugador del Mundial, y es que no hay nadie mejor en su posición.

Pedri: 7,5

El centrocampista no llegó al Mundial en su mejor momento y, a pesar de ser uno de los pilares de esta selección, Luis de la Fuente tomó la arriesgada decisión de dejarle en el banquillo en los dos últimos partidos. Pero aunque no se viese al mejor Pedri, no dejó de sumar y siempre le da ese toque de calidad extra y de magia al juego de España.

Fabián Ruiz: 8,5

Campeón de Europa con su club y del mundo con su selección en la misma temporada. Fabián es una de las puezas importantes para Luis de la Fuente y tuvo participación en todos los partidos, ya fuese como titular o entrando desde el banquillo. Fue el autor del primer gol contra Bélgica en cuartos de final.

Dani Olmo: 8

El jugador del FC Barcelona le ha regalado a los aficionados españoles una gran actuación en este Mundial. Su entrada en el once supuso un cambio en el juego del equipo y además se entiende a la perfección con Lamine Yamal sobre el terreno de juego. Dio dos assitencias, una de ellas en la goleada ante Arabia y otra en la semifinal contra Francia.

Mikel Merino: 9

El jugador del Arsenal se pasó buena parte de la temporada de baja por lesión, pero Luis de la Fuente decidió esperar por él y llevarle en la convocatoria. Y no se equivocó en su decisión. El de Pamplona fue el héroe ante Portugal y ante Belgica con dos goles en los instantes finales del partido que le dieron el triunfo a la Roja.

Gavi: 6

Debido a las numerosas bajas, Gavi comenzó el Mundial siendo titular ante Cabo Verde pero no tuvo su mejor día. Volvió a tener minutos en dieciseisavos de final ante Austria. Su participación en el torneo fue correcta, sin actuaciones destacadas.

Martín Zubimendi: 7

Durante varias convocatorias, Zubimendi tuvo la difícil tarea de ocupar el puesto de Rodri en el once y lo hizo superando incluso las expectativas. En este Mundial ha tenido poca participación y tan solo sumó 21 minutos en la final en los que volvió a rendir. Tuvo un buen desempeño manteniendo el orden y el juego del equipo.

Delanteros

Álex Baena: 8,5

Sin duda estamos ante una de las revelaciones del Mundial dentro de la selección española. Las bajas en ataque hicieron que Baena fuese titular en el tridente de ataque, excepto en el partido ante Cabo Verde, y ha superado todas las expectativas. Tras una temporada con el Atlético de Madrid en la que no mostró su mejor versión, el almeriense dio un salto en el torneo en el que anotó un gol y dio una asistencia.

Lamine Yamal: 8

Lamine Yamal es uno de los fijos del equipo y la estrella de la selección española, sin embargo, llegó al Mundial tras una lesión y eso se notó. A pesar de haber hecho buenas jugadas y de anotar un gol, se esperaba que Lamine fuese mucho más determinante. Todavía tiene una alrga carrera para hacer mejores mundiales.

Mikel Oyarzabal: 9

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Con cinco goles anotados, Mikel Oyarabal es el máximo goleador de la selección española en el torneo, igualando las marcas de Emilio Butragueño en México 1986 y David Villa en Sudáfrica 2010. Es una de las apuestas personales del seleccionador y siempre ha respondido, también en este Mundial.

Nico Williams: 7

El jugador del Athletic tuvo una temporada complicada a causa de las lesiones y no llegó el Mundial en su mejor momento. No obstante, su entrada desde el banquillo aportaba un extra de energía al equipo.

Ferran Torres: 9

Ferran Torres se ha reivindicado en este Mundial y no solo por ser el héroe de la final. El valenciano ha tenido participación en todos los partidos durante el torneo y además de anotar ante Argentina, dio una assitencia en el choque con Portugal.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Yemery Pino: 7

El jugador del Crystal Palace tuvo 45 minutos ante Arabia Saudí y 24 en el choque contra Uruguay, donde slaió dolorido. Su estado físico impidió que viésemos más de él, y en los minutos que estuvo sobre el césped estuvo correcto.

Víctor Muñoz: sin calificar

El extremo no llegó a debutar en el Mundial.

Borja Iglesias: sin calificar

El delantero solo disputó un minuto en el partido de octavos ante Portugal

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