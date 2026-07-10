La calificación de cada futbolista de la selección estadounidense en este Mundial 2026

Hay varios aspectos de la cultura estadounidense que chocan con los ideales innatos de Mauricio Pochettino. La obsesión con los jugadores individuales en un deporte de equipo es tan grave como la falta de reconocimiento.

“Este no es el momento de juzgar a individuos”, comentó con desdén el técnico argentino tras la humillante derrota de Bélgica que selló la eliminación de la selección estadounidense en el Mundial. “Estamos contentos con todo el grupo”.

Una vez que las aguas se hayan calmado, quizás sea el momento de juzgar a las personas (aparte de Pochettino).

Criterios de calificación

Posicional : Es importante evaluar a un jugador según lo que se espera de él en el sistema tan específico de Pochettino . Por ejemplo, ningún mediocampista defensivo será penalizado por no marcar.

: Es importante evaluar a un jugador según lo que se espera de él en el sistema tan específico de . Por ejemplo, ningún mediocampista defensivo será penalizado por no marcar. Calendario : Las actuaciones en los partidos importantes tendrán la ponderación correspondiente. Es decir, a Pochettino no le importaba ese partido contra Turquía, así que a nadie más le importa realmente.

: Las actuaciones en los partidos importantes tendrán la ponderación correspondiente. Es decir, a no le importaba ese partido contra Turquía, así que a nadie más le importa realmente. Disponibilidad : Entrar al campo en la Copa del Mundo ya es un reto suficiente, por lo que los jugadores que acumulen más minutos tendrán ventaja sobre los suplentes.

: Entrar al campo en la Copa del Mundo ya es un reto suficiente, por lo que los jugadores que acumulen más minutos tendrán ventaja sobre los suplentes. Criterios : No se trata de una evaluación con curva. En teoría, cualquier jugador podría obtener un 5 o un 9 si su desempeño lo mereciera.

Porteros

Matt Freese: 6

Apariciones : 4

: 4 Porterías en cero : 2

: 2 Goles encajados: 5

Durante gran parte del torneo, Matt Freese encarnó los ideales de un colegial victoriano: se le veía pero no se le oía. Lamentablemente, su primera aparición fue por las razones equivocadas y en el peor momento posible.

No hace falta ensañarse demasiado con el portero, que no ha estado a la altura de las expectativas; ya se siente bastante mal por su error contra Bélgica. "Este momento duele más que cualquier otro en mi vida", afirmó.

Matt Turner: 7

Apariciones : 1

: 1 Porterías en cero : 0

: 0 Goles encajados : 3

Las frías estadísticas demuestran que Matt Turner encajó los tres disparos a puerta que recibió. Sin embargo, tras pasar los dos primeros partidos buscando las maneras más inverosímiles de fallar el tiro, Turquía se mostró implacable cuando apareció el desafortunado Turner.

Chris Brady: No disponible

Apariciones : 0

: 0 Porterías en cero : 0

: 0 Goles encajados : 0

Cuando le preguntaron cómo quería que se recordara su participación en el Mundial. Chris Brady reveló: "Espero que digan que me integré bien al equipo, que encajé perfectamente en lo que estamos haciendo aquí y que dejé mi huella". Tras no jugar ni un solo segundo, sería difícil decir qué huella dejó Brady, aparte de su marca en los asientos acolchados del banquillo de suplentes.

Defensores

Alex Freeman: 9.5

Apariciones : 5

: 5 Minutos : 374

: 374 Objetivos : 1

: 1 Asistencias : 1

El gran triunfador individual de la selección estadounidense en este torneo fue, sin duda, Alex Freeman. Ante la difícil tarea de alternar entre defensa central y lateral derecho en el rol más versátil y disciplinado defensivamente del sistema híbrido de Pochettino, la estrella del Villarreal cubrió todas las necesidades. Freeman incluso logró coronar su participación en el torneo con un gol contra Australia.

Resulta sorprendente pensar que este joven de 21 años debutó internacionalmente apenas un año antes del inicio del Mundial. Si continúa ofreciendo actuaciones con esa misma combinación cautivadora de potencia y elegancia, pasarán muchos años antes de que Freeman vuelva a quedar fuera de una selección nacional.

Chris Richards: 8

Apariciones : 4

: 4 Minutos : 360

: 360 Porterías en cero: 2

Superó con admirable entereza la rotura de ligamentos del tobillo y se consolidó como un pilar de la defensa durante gran parte de la campaña. Solo en el último partido de la selección estadounidense Chris Richards dejó entrever su malestar subyacente.

Tim Ream: 6.4

Apariciones : 4

: 4 Minutos : 360

: 360 Porterías en cero: 2

«Si tuvieras 24 años, estarías jugando para mí», le dijo el legendario exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, a Tim Ream tras un partido de la Premier League contra el Fulham. Eso fue hace tres años. La calidad de Ream con el balón sigue intacta, pero el paso del tiempo no perdona a nadie y sus debilidades quedaron al descubierto en una actuación verdaderamente desastrosa contra Bélgica.

Antonee Robinson: 7

Antonee Robinson está siendo vinculado con una posible salida del Fulham | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Aplicaciones : 4

: 4 Minutos : 348

: 348 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Con la responsabilidad de cubrir todo el flanco izquierdo de Estados Unidos, Antonee Robinson actuaba como un contrapunto audaz para el extremo que tenía delante. Desafortunadamente, le faltaba la sutileza que complementaba su impresionante condición física.

Sergiño Dest: 7.5

Apariciones : 5

: 5 Minutos : 297

: 297 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Sergiño Dest, un jugador con poca capacidad de penetración para ser extremo y con escasa solidez defensiva para jugar en una defensa de cuatro, resultó ser uno de los principales beneficiarios del sistema de Pochettino. Sin embargo, a pesar de que todo estaba diseñado a su medida, el lateral del PSV Eindhoven no logró generar más de tres ocasiones de gol en cinco partidos del torneo.

Auston Trusty: 8

Apariciones : 2

: 2 Minutos : 101

: 101 Porterías en cero: 1

Auston Trusty aprovechó su oportunidad al máximo. Puede irse de un Mundial en casa y presumir de haber marcado más goles que el aclamado Christian Pulisic. Eso sí, no mencionen que solo anotó un gol, y fue en una derrota contra Turquía.

Mark McKenzie: 6

Mark McKenzie solo hizo una aparición este verano | John Dorton/USSF/GettyImages

Apariciones : 1

: 1 Minutos : 90

: 90 Porterías en cero: 0

El momento culminante del torneo de Mark McKenzie duró menos de unos segundos y terminó cuando el árbitro se percató de que su asistente había levantado la bandera por fuera de juego, anulando así el "gol" del defensa central contra Turquía en su único partido.

Miles Robinson: 6

Apariciones : 1

: 1 Minutos : 90

: 90 Porterías en cero: 0

Tras ver cómo Australia y diez paraguayos mantenían a Turquía a raya, Miles Robinson pasó gran parte de su única aparición en la Copa del Mundo desorientado por el rápido juego de pases de un equipo ya eliminado del torneo.

Joe Scally: 6

Apariciones : 2

: 2 Minutos : 87

: 87 Porterías en cero: 1

Resulta significativo que Joe Scally no fuera convocado ni una sola vez después de su floja actuación contra Turquía.

Max Arfsten: No disponible

Apariciones : 1

: 1 Minutos : 1

: 1 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

En una noche en la que todo le salió mal a Pochettino, ni siquiera pudo acertar con los cambios contra Bélgica. Un fallo de comunicación con el cuarto árbitro provocó que Max Arfsten tuviera que esperar en la banda más tiempo del que su entrenador había previsto, reduciendo su participación en el Mundial a cuestión de segundos.

Centrocampistas

Weston McKennie: 8

Weston McKennie fue el único jugador que disputó como titular los cinco partidos de la selección estadounidense este verano | Luke Hales/GettyImages

Apariciones : 5

: 5 Minutos : 443

: 443 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Un jugador dotado de más trabajo que destreza disfrutó de su rol como mediocampista itinerante, desplazándose constantemente hacia la banda derecha para intercambiar posiciones con Dest. El líder de la presión de Pochettino realizó un trabajo duro e importante, pero desapareció en el momento crucial.

Malik Tillman: 9

Apariciones : 5

: 5 Minutos : 356

: 356 Goles : 2

: 2 Asistencias : 1

Malik Tillman tuvo el torneo que se esperaba de Christian Pulisic. Deslizándose entre el mediocampo y la banda izquierda, el penetrante creador de juego anotó dos goles (convirtiéndose en el primer jugador desde el francés Bernard Genghini en 1982 en marcar dos goles de tiro libre directo en la misma Copa del Mundo), además de ser la principal fuente de creatividad del equipo y su jugador más activo sin balón.

Ni siquiera la dura justicia del equipo contrario pudo detener a Tillman, quien, como es bien sabido, marcó su primer gol contra Bosnia y Herzegovina con un calcetín empapado en sangre tras una entrada contundente.

Tyler Adams: 8

Apariciones : 4

: 4 Minutos : 341

: 341 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

El enérgico entrenador de Pochettino cumplió con creces las expectativas cuando Estados Unidos dominaba el partido, acorralando a la defensa rival con una lluvia de colores rojo y blanco. Sin embargo, ante un cambio de dinámica, Tyler Adams no pudo enderezar el rumbo. Y no fue el único en esa situación.

Sebastián Berhalter: B

Sebastian Berhalter reveló las palabras desafiantes de Mauricio Pochettino antes del partido contra Australia | Icon Sportswire/GettyImages

Apariciones: 5

Minutos : 187

: 187 Objetivos : 1

: 1 Asistencias : 0

El suplente más impresionante de un grupo de opciones ciertamente poco brillante encarnó a la perfección el mantra de Pochettino para el equipo: "Somos estadounidenses, no nos dejamos pisotear".

Gio Reyna: 6.9

Apariciones : 5

: 5 Minutos : 131

: 131 Objetivos : 1

: 1 Asistencias : 0

Gio Reyna siempre recordará ese gol contra Paraguay. Es una lástima que no haya tenido un papel destacado tras su breve aparición en el primer partido. Al menos Reyna no estuvo a punto de ser expulsado este verano, lo cual es una mejora con respecto al Mundial de 2022.

Cristian Roldán: No disponible

Apariciones : 0

: 0 Minutos : 0

: 0 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Lo más cerca que estuvo Cristian Roldán de participar en un Mundial este verano fue en un anuncio de Adidas. La idea era buena: Roldán recreó el papel que interpretó de niño 21 años antes, plano a plano. Pero el anuncio termina con el centrocampista jugando en un terreno baldío con un balón hecho de basura. Al menos podrían haberlo puesto en un campo de verdad.

Delanteros

Folarin Balogun: 9

El torneo de Folarin Balogun se vio envuelto en la polémica | Luke Hales/GettyImages

Apariciones : 4

: 4 Minutos : 312

: 312 Goles : 3

: 3 Asistencias : 0

El peor aspecto del torneo de Folarin Balogun demostró lo mejor de su carácter. Al final del partido contra Bosnia y Herzegovina, en el que recibió la infame tarjeta roja, el maduro jugador de 25 años salió al campo para estrechar la mano de cada árbitro. Balogun habló de enseñar a los niños pequeños «la manera correcta de afrontar las cosas, incluso cuando crees que son injustas». No es culpa suya que el presidente de Estados Unidos no haya aprendido la lección.

Incluso después de su actuación más discreta del verano, Balogun se acercó al seleccionador belga, Rudi Garcia, para ofrecer una explicación por el drama no deseado.

Christian Pulisic: 7

Apariciones : 4

: 4 Minutos : 223

: 223 Goles : 0

: 0 Asistencias : 1

La cruda realidad es que el torneo de Christian Pulisic se redujo a poco más de 45 minutos . Tuvo una primera mitad impresionante contra Paraguay, pero eso no fue suficiente para la gran esperanza de Estados Unidos. Como él mismo admitió: "Quería dar mucho más".

Ricardo Pepi: 7

Apariciones : 5

: 5 Minutos : 204

: 204 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Casi imperceptible en cada una de sus apariciones como suplente, Ricardo Pepi tuvo un buen desempeño cuando jugó junto a Balogun en su único partido importante como titular contra Australia. Sin embargo, es posible que lamente no haber obligado a ningún portero a realizar una sola parada este verano.

Tim Weah: 5

Tim Weah se recuperaba de una lesión cuando se acercaba el Mundial | John Todd/ISI Photos/GettyImages

Apariciones : 2

: 2 Minutos : 76

: 76 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Sin duda, el peor jugador de toda la plantilla. En otro momento de su carrera, Tim Weah podría haber sido titular este verano. En realidad, solo entró en la alineación para el intrascendente partido contra Turquía y ofreció lo que él mismo describió (acertadamente) como "un partido horrible".

Brenden Aaronson: 5.9

Apariciones : 1

: 1 Minutos : 76

: 76 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Brenden Aaronson pospuso su luna de miel para unirse a la selección estadounidense que disputará el Mundial. Dada su limitada (y decepcionante) participación, quizás un viaje con su recién casada habría sido más placentero.

Alejandro Zendejas: N/A

Apariciones : 1

: 1 Minutos : 14

: 14 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Cualquiera que no sea familiar directo de Alejandro Zendejas y que sea capaz de recordar su inclusión en la convocatoria de Pochettino dentro de dos semanas merecerá una medalla.

Haji Wright: No disponible

Apariciones : 2

: 2 Minutos : 2

: 2 Goles : 0

: 0 Asistencias : 0

Una de las mayores promesas del Mundial de 2022 tuvo una participación para el olvido este verano, con solo dos breves apariciones en el tiempo de descuento en las que apenas tocó el balón dos veces. ¡Un auténtico desastre!

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