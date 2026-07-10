La calificación de cada futbolista de la selección mexicana en este Mundial 2026

La selección de México dirigida por Javier Aguirre tuvo la mejor fase de grupos de su historia de las Copas del Mundo al ganar sus tres partidos, sumar 9 unidades y permanecer imbatido.

Más adelante, eliminaron en dieciseisavos de final a una gran selección como la ecuatoriana venciéndola 2-0. Cayendo hasta ser eliminados por Inglaterra 2-3 en los octavos de final.

De esa manera, una vez terminado la participación y el proceso, hemos de evaluar el desempeño de cada uno de los jugadores que representaron al país.

Los criterios serán el tiempo de actividad, su rendimiento en general y expectativa y realidad.

Porteros

Raúl Rangel: 8

Raúl Rangel fue el titular de la portería | Luke Hales/GettyImages

"Tala" fue el portero titular durante el invicto inicial de la selección. Pasó los primeros cuatro juegos sin recibir gol.

Vivió una noche trágica contra Inglaterra al cometer la falta del tiro penal sobre Anthony Gordon que rompió el momento de México, terminando con una calificación baja en el juego de eliminación.

Guillermo Ochoa: S/C

El experimentado guardameta recibió un homenaje y se le concedieron 20 minutos de participación frente a la República de Chequia.

Carlos Acevedo: S/C

No tuvo participación.

Defensas

Johan Vásquez: 8

Johan Vásquez es el mejor central del equipo | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Fue el líder de la zaga jugando todos los partidos excepto ante Chequia. Brindó una sólida salida y pulcritud defensiva en los cuatro partidos donde. En el partido frente a Inglaterra sumó un alto volumen de pases acertados (58 de 66) en sus coberturas de campo.

César Montes: 7.5

César Montes es el capitán de la selección | Richard Pelham/GettyImages

A pesar de haber sido expulsado en el partido inaugural ante Sudáfrica, se mantuvo como uno de los líderes de la zaga y aunque fue jugó lesionado el primer tiempo ante Inglaterra demostró porque es el titular sobre Álvarez.

Israel Reyes: 7

Tuvo un buen rendimiento arrancando como titular, pero después de eso el cuerpo técnico le brindó la confianza a Jorge Sánchez y este lo desplazó al banquillo.

Jesús Gallardo: 7.5

Firme por la banda izquierda tanto en fase de grupos como en las rondas de eliminación.

Provocó la tarjeta roja del defensa inglés Jarell Quansah en los octavos de final, lo que dio superioridad numérica a México durante gran parte del segundo tiempo

Mateo Chávez: 7

Solo jugó el partido ante Chequia y fue el autor de uno de los goles, pudo haber tenido más participación, pero el cuerpo técnico se casó con la participación de Sánchez.

Jorge Sánchez: 7.5

Se esperaba que fuera suplente en Mundial, pero terminó siendo el titular y generalmente lo hizo bien a pesar de las críticas y que había hasta tres jugadores que competían en esa posición.

Edson Álvarez: 7

Edson Álvarez no rindió ante Inglaterra | Jam Media/GettyImages

Llegó entre algodones físicos y no pudo afianzarse como el titular indiscutible en la zaga. Tuvo un buen desempeño ante Corea del Sur como titular.

Entró al cambio en el segundo tiempo contra Inglaterra como un intento de ordenamiento, pero la inferioridad en el marcador limitó su impacto defensivo.

Mediocampistas

Gilberto Mora: 8

Gilberto Mora lucio en la mayoría de los partidos que fue titular | MB Media/GettyImages

Con 17 años tuvo una gran presentación en sociedad, tuvo buenas jugadas e intervenciones, aunque ante Inglaterra no tuvo su mejor partido.

Es una de las joyas mexicanas y tiene un potencial y proyección a futuro extraordinario.

Brian Gutiérrez: 6

Terminó siendo una decepción, tuvo la confianza del cuerpo técnico recibiendo la titularidad, pero después de la fase de grupos se desapareció.

Luis Romo: 7

Su gol ante Corea del Sur lo rescatan de una participación para el olvido. En el resto de los minutos que jugó quiso buscar volver a marcar, pero el gol ya estuvo lejos de sus botines.

Orbelín Pineda S/C

Tuvo unos minutos de juego sin mayor relevancia. Fue otro jugador que no tuvo el tiempo suficiente para mostrarse.

Álvaro Fidalgo: 7.5

Álvaro Fidalgo marcó un gol | Lars Baron/GettyImages

Fue el autor de uno de los goles del combinado azteca y cumplió como uno de los revulsivos del equipo, pero no tuvo el protagonismo esperado.

Erik Lira: 9

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores de México ante Inglaterra | Julian Finney - FIFA/GettyImages

El balance táctico en el mediocampo. Actuó como el recuperador principal y dio equilibrio defensivo al equipo. Ante Inglaterra fue de los elementos más regulares al registrar alta efectividad en pases y coberturas completas.

Luis Chávez: S/C

A diferencia de Qatar 2022 en donde fue uno de los mejores jugadores de la selección. En este Mundial tuvo minutos a cuenta gotas.

Obed Vargas: S/C

Recibió muy poca participación, se esperaba que pudiera tener más acción, pero el 'Vasco' tomó otras decisiones.

Delanteros

Raúl Jiménez: 8.5

Raúl Jiménez rompió su sequía goleadora en Mundiales | Kevin C. Cox/GettyImages

Respondió a la confianza de ser el centrodelantero titular y pudo marcar por primera vez en una Copa del Mundo. Tuvo muchas oportunidades de marcar con sus remates a puerta.

A pesar de competir contra los potentes defensas ingleses en juego directo, aportó un gol de penal en los minutos finales para revivir las esperanzas de remontada.

Guillermo Martínez: 5

Sorpresivamente recibió más minutos de los que se esperaban de él, sobre todo ante los rivales europeos como Chequia e Inglaterra dado su juego aéreo.

Sin embargo, no cumplió con sus tareas a pesar de medir más de 1.90 metros estatura

Santiago Giménez: 5

Definitivamente no fue su Mundial, después de haberse quedado fuera de Qatar 2022 injustamente, ahora llegó sin ritmo deportivo tras poco tiempo de adaptación tras pasar mucho tiempo lesionado.

Armando González: S/C

Fue el centrodelantero con menos actividad, solamente pudo ingresar unos minutos en un juego y después ya no tuvo más participación.

Julián Quiñones: 9

Marcó cuatro goles en el Mundial | Eurasia Sport Images/GettyImages

Fue el mejor jugador del torneo para México. Anotó cuatro goles en total (marcando ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra), convirtiéndose en el máximo goleador histórico de México en una sola edición mundialista junto a Luis Hernández y Javier Hernández. Su potencia, juego de espaldas y desequilibrio sostuvieron el ataque nacional.

Alexis Vega: S/C

Parecía que tendría mayor oportunidad, pero Quiñones le ganó por completo la titularidad y tuvo escasos minutos de acción.

César Huerta S/C

Tuvo unos minutos de juego sin mayor trascendencia en un partido, por ende, no hay algo rescatable de su impacto.

Roberto Alvarado: 8

Roberto Alvarado tuvo mucha actividad | Richard Pelham/GettyImages

El "Piojo" generó volumen de juego asociativo por las bandas. Aunque le faltó mayor contundencia o asistencias directas en la última zona, fue indispensable en la tenencia del balón impuesta por el estratega mexicano

Fue de los jugadores con más actividad y también hay que sumarle su sacrificio defensivo.

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