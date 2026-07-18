Luego de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, los jugadores de la Argentina exhibieron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas"... poco se imaginaban que esa celebración iba a generar tantas repercusiones dentro y fuera del mundo del fútbol. A menos de un día de la final ante España, el gobierno de Estados Unidos respaldó públicamente el derecho del plantel a volver a mostrarla si consigue el título.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, sostuvo que los futbolistas argentinos pueden volver a exhibir la bandera en caso de ganar la final. El funcionario respaldó el derecho de los jugadores a expresarse en territorio estadounidense. "Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda en los Estados Unidos de América", expresó Giuliani durante una conferencia de prensa. Luego elogió el recorrido de la Albiceleste en el torneo y afirmó que Lionel Messi es "uno de los mejores de todos los tiempos".

Argentina have been given the green light by the White House FIFA task force to display their Falklands banner again if they win the World Cup on Sunday 🚨



The head of the task force Andrew Giuliani believes the Argentina players are allowed to express their opinions. pic.twitter.com/pIlm9QkGFI — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2026

El dirigente también respondió a las consultas vinculadas con una eventual repetición del gesto realizado luego del triunfo ante los Tres Leones. "Tienen la oportunidad de poder hacer declaraciones en los Estados Unidos de América", sentenció Giuliani al explicar la posición de la Casa Blanca.

La polémica, cabe recordar, comenzó luego del encuentro con Inglaterra, cuando Giovani Lo Celso colocó la bandera dentro del campo acompañado por algunos de sus compañeros. El gesto tomó relevancia debido a que, durante los días previos al partido, las autoridades norteamericanas habían advertido que no se permitiría el ingreso de banderas o prendas con mensajes políticos. Incluso la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, había informado que ese tipo de elementos no superarían los controles de acceso.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

A partir de ese episodio es que surgieron pedidos de investigación por parte de dirigentes británicos, quienes sostuvieron que el Código Disciplinario de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de naturaleza política. El organismo todavía analiza la situación y estudia si corresponde iniciar un procedimiento disciplinario.

El propio presidente argentino Javier Milei respaldó la decisión de los futbolistas. "Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", dijo. Al mismo tiempo señaló que el reclamo por la soberanía debe seguir "por la vía diplomática" y diferenció ese asunto de una posible sanción económica por parte de la máxima entidad del fútbol.

Desde el Reino Unido la postura fue distinta. El gobierno británico reclamó una investigación formal y sostuvo que cualquier determinación corresponde a la FIFA.