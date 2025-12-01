La clasificación final de la Premier League según la Inteligencia Artificial, después del empate del Arsenal

La carrera por el título de la Premier League continúa al rojo vivo tras un fin de semana que pudo haber marcado un punto de inflexión, pero que finalmente dejó todo prácticamente igual, al margen de que el Arsenal vio disminuir a cinco puntos su ventaja en la cima, ahora con el Manchester City como escolta.

Es que los Gunners desperdiciaron una oportunidad de oro para escaparse en lo más alto de la clasificación, después de empatar 1-1 frente al Chelsea en Stamford Bridge, en un duelo marcado por la expulsión de Moisés Caicedo, pilar en el balance y la organización de juego de unos Blues quienes permanecieron durante alrededor de 50 minutos con 10 hombres en el césped.

El conjunto de Mikel Arteta, que aspiraba a consolidar su liderato, no logró imponer su superioridad numérica y terminó cediendo dos unidades que podrían ser valiosos en el transcurso de un campeonato que no se llevan desde una muy lejana 2003/2004, bajo el mando de Arsène Wenger. Por su parte, el Chelsea de Enzo Maresca terminó consiguiendo un resultado no muy negativo dada las circunstancias, aunque se mantiene a seis puntos de su rival citadino, pero en la tercera casilla.

El Manchester City de Erling Haaland pelea la Premier League con el Arsenal | Alex Pantling/GettyImages

Mientras tanto, en Manchester, el City volvió a meterse de lleno en la pelea por un nuevo título liguero, tras superar 3-2 al Leeds United gracias a un notable gol de Phil Foden en los minutos decisivos. Pese a que el equipo de Pep Guardiola no dejó su mejor imagen, la victoria sirvió para recortar distancias respecto a la entidad cañonera.

En consecuencia y luego de 13 jornadas, la supercomputadora de Opta actualizó sus proyecciones para ganar la Premier League. Pues a pesar del tropiezo, el Arsenal sigue siendo el gran favorito a ponerse la corona, con un 79.14 % de probabilidades y una proyección de 81 puntos, cifra modesta para un campeón; sin embargo, suficiente a fin de romper su mencionada sequía.

El City aparece como el segundo mayor aspirante, aunque con muchas menores opciones, de apenas un 11.30 %. Los modelos estadísticos prevén que los Sky Blues finalizarán con 70 unidades; un número incluso por debajo del curso 2024/2025 cuando totalizaron 71 y terminaron terceros.

Por otro lado, Opta sitúa al Chelsea de firme aspirante al tercer puesto, y al Liverpool, campeón defensor pero de irregular inicio de contienda, en la cuarta plaza.

Posición final Equipo Puntos actuales Expectativas de puntos finales Porcentaje de obtención del título 1 Arsenal 30 81.39 79.14% 2 Manchester City 25 70.27 11.30% 3 Chelsea 24 65.94 4.08%

Otros equipos con opciones de meterse a la Champions League, según Opta

El afamado procesador de Inteligencia Artificial cree que el propio Liverpool también obtendrá su boleto a la próxima edición de la Champions League, con un porcentaje del 41.06%, ya que debería totalizar 63.35 puntos, tras los 21 que suma ahora mismo.

Asimismo, es factible que la Premier nuevamente consiga un quinto cupo al torneo de clubes más prestigioso del mundo en la 2026/2027, para el cual Aston Villa sería un fuerte aspirante a éste, con un 38.81% de posibilidades, y 63.14 puntos al final del presente certamen, en el que ya cuenta con 24.

Opta y sus herramientas de IA entienden que tampoco se puede descartar de la lucha por ingresar al certamen de "La Orejona" a Brighton, Crystal Palace, Newcastle, Manchester United y Brentford.

Posición final Equipo Puntos actuales Expectativa de puntos finales Porcentaje de clasificación a Champions 4 Liverpool 21 63.35 41.06 5 Aston Villa 24 63.14 38.81 6 Brighton 22 59.38 21.45 7 Crystal Palace 20 58.57 18.51 8 Newcastle 18 58.03 16.21 9 Manchester United 21 55.88 10.19 10 Brentford 19 54.123 6.50

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE