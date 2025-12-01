La clasificación final de la Premier League según la Inteligencia Artificial, después del empate del Arsenal
La carrera por el título de la Premier League continúa al rojo vivo tras un fin de semana que pudo haber marcado un punto de inflexión, pero que finalmente dejó todo prácticamente igual, al margen de que el Arsenal vio disminuir a cinco puntos su ventaja en la cima, ahora con el Manchester City como escolta.
Es que los Gunners desperdiciaron una oportunidad de oro para escaparse en lo más alto de la clasificación, después de empatar 1-1 frente al Chelsea en Stamford Bridge, en un duelo marcado por la expulsión de Moisés Caicedo, pilar en el balance y la organización de juego de unos Blues quienes permanecieron durante alrededor de 50 minutos con 10 hombres en el césped.
El conjunto de Mikel Arteta, que aspiraba a consolidar su liderato, no logró imponer su superioridad numérica y terminó cediendo dos unidades que podrían ser valiosos en el transcurso de un campeonato que no se llevan desde una muy lejana 2003/2004, bajo el mando de Arsène Wenger. Por su parte, el Chelsea de Enzo Maresca terminó consiguiendo un resultado no muy negativo dada las circunstancias, aunque se mantiene a seis puntos de su rival citadino, pero en la tercera casilla.
Mientras tanto, en Manchester, el City volvió a meterse de lleno en la pelea por un nuevo título liguero, tras superar 3-2 al Leeds United gracias a un notable gol de Phil Foden en los minutos decisivos. Pese a que el equipo de Pep Guardiola no dejó su mejor imagen, la victoria sirvió para recortar distancias respecto a la entidad cañonera.
En consecuencia y luego de 13 jornadas, la supercomputadora de Opta actualizó sus proyecciones para ganar la Premier League. Pues a pesar del tropiezo, el Arsenal sigue siendo el gran favorito a ponerse la corona, con un 79.14 % de probabilidades y una proyección de 81 puntos, cifra modesta para un campeón; sin embargo, suficiente a fin de romper su mencionada sequía.
El City aparece como el segundo mayor aspirante, aunque con muchas menores opciones, de apenas un 11.30 %. Los modelos estadísticos prevén que los Sky Blues finalizarán con 70 unidades; un número incluso por debajo del curso 2024/2025 cuando totalizaron 71 y terminaron terceros.
Por otro lado, Opta sitúa al Chelsea de firme aspirante al tercer puesto, y al Liverpool, campeón defensor pero de irregular inicio de contienda, en la cuarta plaza.
Posición final
Equipo
Puntos actuales
Expectativas de puntos finales
Porcentaje de obtención del título
1
Arsenal
30
81.39
79.14%
2
Manchester City
25
70.27
11.30%
3
Chelsea
24
65.94
4.08%
Otros equipos con opciones de meterse a la Champions League, según Opta
El afamado procesador de Inteligencia Artificial cree que el propio Liverpool también obtendrá su boleto a la próxima edición de la Champions League, con un porcentaje del 41.06%, ya que debería totalizar 63.35 puntos, tras los 21 que suma ahora mismo.
Asimismo, es factible que la Premier nuevamente consiga un quinto cupo al torneo de clubes más prestigioso del mundo en la 2026/2027, para el cual Aston Villa sería un fuerte aspirante a éste, con un 38.81% de posibilidades, y 63.14 puntos al final del presente certamen, en el que ya cuenta con 24.
Opta y sus herramientas de IA entienden que tampoco se puede descartar de la lucha por ingresar al certamen de "La Orejona" a Brighton, Crystal Palace, Newcastle, Manchester United y Brentford.
Posición final
Equipo
Puntos actuales
Expectativa de puntos finales
Porcentaje de clasificación a Champions
4
Liverpool
21
63.35
41.06
5
Aston Villa
24
63.14
38.81
6
Brighton
22
59.38
21.45
7
Crystal Palace
20
58.57
18.51
8
Newcastle
18
58.03
16.21
9
Manchester United
21
55.88
10.19
10
Brentford
19
54.123
6.50
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold