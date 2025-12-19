La cláusula de LaLiga que permitiría al Barcelona renovar a Robert Lewandowski

En apenas tres temporadas y media, Robert Lewandowski ya ocupa el lugar número 13 de los goleadores históricos del FC Barcelona, cortesía de 109 dianas, cifra que muestra su enorme capacidad de cara al arco. De hecho, el polaco fue el Pichichi de LaLiga 2022/2023 y finalizó segundo en la 2024/2025.

Sin embargo, sus 37 años parecían ser un impedimento para renovar un contrato con el club azulgrana que vence el próximo verano, lo que había causado que la directiva explorase opciones de primer nivel para reemplazar a semejante "killer", entre ellas Julián Álvarez y Harry Kane.

Claro está, ahora el futuro de Lewandowski en el Barça podría dar un giro inesperado gracias a una cláusula que LaLiga estaría meditando introducir. En efecto, el diario Sport reveló que el máximo ente de la Primera División española estaría valorando la introducción de una especie de “wild card” o comodín contractual que permitiría a los clubes renovar a un jugador incluso si no cumplen estrictamente con las directrices del Fair Play Financiero; excepción puntual que abriría una ventana estratégica para entidades con problemas de margen salarial, como la catalana.

🚨 𝗡𝗘𝗪: La Liga could introduce a 'wild-card' contract renewal for their clubs, which would allow teams to renew one player even if they don't meet FFP guidelines.



Barcelona could use this to renew Lewandowski for one year with a lower salary.



— @sport pic.twitter.com/B1npyfXOz5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 17, 2025

Debido a esta posible cláusula, el actual campeón y puntero de LaLiga conservaría opciones de renovar al ganador del premio The Best en 2020 y 2021 por una temporada adicional, aunque ajustando su salario a la baja en pro de no comprometer su delicada economía.

Asimismo, el Barcelona evitaría un desembolso millonario en 2026 para fichar a un delantero estrella, ganando tiempo en vías de planificar con mayor calma el relevo definitivo del histórico goleador y mejorar la maltrecha economía de la institución.

Por otro lado, Lewandowski acumula ocho goles con dos asistencias en 12 encuentros ligueros del presente ejercicio, a la vez de no haber perforado redes en cinco encuentros de Champions League, competición de la que es el tercer mayor artillero de por vida, producto de 105 anotaciones.

