La cláusula del 'Cuti' Romero para fichar con el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid

Cristian: el 'Cuti' Romero estaría cerca de fichar por el Real Madrid, y la negociación avanzaría de forma satiafactoria gracias a una cláusula que acordó con su actual equipo, el Tottenham, en caso de que los merengues, el Atlético de Madrid o el Barcelona lo buscaran.

🚨💣 BREAKING: Cristian Romero has a SPECIAL clause in his contract that Real Madrid, Barcelona or Atlético can activate for €60 MILLION. @marca💰 pic.twitter.com/BOzjOx7NvK — Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2026

La ambición de triunfar: el sello distintivo del futbolista argentino

Desde que debutan, o incluso desde antes de que el día soñado llegue, los futbolistas argentinos tienen una meta muy en claro: llegar a Europa como prioridad. Poniéndolo incluso por encima del crecimiento económico.

Y los clubes argentinos que forman a estos elementos no solo son conscientes de esta mentalidad, sino que también la motivan. Ven con buenos ojos que apunten a lo más alto, y cuando los equipos llegan y preguntan por ellos, rara vez ponen trabas. Los sueltan para que cumplan con su sueño de jugar en Europa y al término de la aventura les abren las puertas para recibirlos como gigantes, siendo que partieron de ahí siendo todavía muy pequeños.

Newell's Old Boys v Rosario Central - Torneo Apertura 2026 | Luciano Bisbal/GettyImages

Esto tiende a ser distinto cuando los jugadores dan el salto a otro equipo, ya sea de América o de Europa, pero no de los clubes soñados por todos. Cuando esto ocurre, a menudo se enfrentan a filosofías diametralmente opuestas a la de los equipos argentinos.

Y es que en el resto del mundo son pocos los clubes que verdaderamente ven en favor del desarrollo del futbolista, el cual luego se traduce en glorias para la selección. Normalmente, velan por sus propios intereses y listo.

Lo que les importa, es que les den alegrías a sus aficionados, no que cumplan fantasías personales de defender tal o cual camiseta o disputar competencias de primera línea. Y si llega alguna oferta, primero evalúan que sea atractiva para ellos, y si de rebote favorece también al jugador, todos ganan. Aunque algunos ni siquiera los toman en cuenta.

Es por eso que resulta plausible la actitud del Tottenham de la Premier League, equipo que definitivamente aspira a grandes cosas, pero que le concedió al 'Cuti' Romero una cláusula especial, la cual facilitaría su llegada a equipos de mayor envergadura. Mientras tanto, disfrutan de su talento y genialidad.

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