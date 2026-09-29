La cláusula en el contrato de Cesc Fàbregas que le abre la puerta al FC Barcelona

Cesc Fàbregas se consolidó en poco tiempo como uno de los entrenadores jóvenes más seguidos de Europa. Su trabajo al frente del Como de Italia, al que llevó de regreso a la Serie A en 2024 y posteriormente a la UEFA Champions League, despertó el interés de varios clubes.

Sin embargo, el técnico no tendría intención de abandonar el conjunto italiano por ahora. Aún así, su contrato hasta junio de 2028 incluye una cláusula de salida con condiciones especialmente favorables si la propuesta llega desde el FC Barcelona, el Arsenal o el Chelsea.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cesc Fàbregas reportedly has a SPECIAL release clause in his Como contract that would allow him to join Barcelona, Chelsea or Arsenal for a SYMBOLIC fee in the future.



— @DiMarzio pic.twitter.com/WS5pX3ecOS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 29, 2026

Cesc se reserva una cláusula especial

La particularidad del acuerdo es que la penalización económica para liberar a Fàbregas sería relativamente baja, incluso cercana a una cantidad simbólica, de acuerdo con la información publicada por Sky Sports Italia. La condición está vinculada exclusivamente a los tres equipos donde desarrolló una parte importante de su carrera como futbolista.

El conjunto catalán aparece como una posibilidad especialmente significativa por la relación del entrenador con el club. Fàbregas se formó en La Masia y posteriormente regresó al primer equipo, donde conquistó varios títulos antes de continuar su carrera en Inglaterra.

El Barcelona tiene a Flick hasta 2028

Sin embargo, una eventual llegada de Fàbregas dependería de los tiempos del proyecto. Hansi Flick renovó su contrato hasta 2028, con una temporada adicional opcional, y actualmente es la principal figura del proyecto deportivo azulgrana.

El alemán, además, manifestó públicamente que su intención es cerrar su carrera como entrenador en la institución culé. Por eso, cualquier escenario que coloque a Fàbregas en el banco del Camp Nou estaría relacionado con una etapa posterior o con un eventual cambio de planes.

Head Coach Hansi Flick (FC Barcelona) seen in action during | SOPA Images/GettyImages

El Arsenal también está en su horizonte

Asimismo, el Arsenal representa otro destino especial para el técnico español. En Londres se formó como futbolista profesional y se convirtió en una de las figuras más importantes del equipo durante su primera etapa en la Premier League.

Aunque actualmente su prioridad es continuar desarrollando el proyecto del Como, la cláusula le permite mantener abierta una puerta hacia alguno de los tres clubes que marcaron su trayectoria. Por ahora, su desafío pasa por aprovechar la histórica participación europea del conjunto italiano y seguir creciendo como entrenador.

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