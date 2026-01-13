La cláusula que permite a Endrick regresar al Real Madrid

El Real Madrid vive días agitados tras la inesperada salida de Xabi Alonso del banquillo. El club comunicó una decisión consensuada y anunció de inmediato la llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador, apenas 24 horas después de la derrota en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona. Un movimiento que ha sacudido la planificación deportiva y ha abierto interrogantes sobre el rumbo del equipo en pleno mercado invernal.

En este contexto de cambios, algunos nombres vuelven a aparecer sobre la mesa. Entre ellos, el de Endrick, uno de los futbolistas por los que el club no mostró demasiada paciencia en el primer tramo de la temporada y que terminó saliendo cedido al Olympique de Lyon. El delantero brasileño no ha tardado en responder: debut y gol en su primer partido con el conjunto francés, una carta de presentación inmediata.

La cláusula que permite su regreso… pero no se activará

Lille OSC v Olympique Lyonnais - French Cup 2025/2026 | Franco Arland/GettyImages

Según explicó Fabrizio Romano en DAZN Transfer, el contrato de cesión incluye una cláusula que permitiría al Real Madrid recuperar a Endrick antes del 20 de enero, una vez iniciado el préstamo. Desde el propio Olympique de Lyon confirmaron la existencia de esa opción, que ha generado especulación sobre un posible retorno exprés del delantero a Chamartín tras la salida de Xabi Alonso.

Sin embargo, esa posibilidad ha quedado rápidamente descartada. De acuerdo con diario AS, Endrick continuará en Lyon, un destino elegido tanto por el jugador como por el club blanco para favorecer su crecimiento futbolístico. La prioridad es clara: que sume minutos, confianza y continuidad, algo que no había logrado en Madrid esta temporada.

Una cláusula estándar, no una puerta abierta al cambio de opinión

Desde Valdebebas insisten en que este tipo de cláusulas no responden a decisiones técnicas ni a cambios en el banquillo. Son mecanismos habituales en los contratos de cesión del Real Madrid, pensados únicamente para situaciones excepcionales, como una lesión grave en la primera plantilla o una venta inesperada que obligue a reforzar el ataque de manera urgente.

La llegada de Álvaro Arbeloa, por tanto, no altera en absoluto el plan trazado con Endrick. No existe arrepentimiento ni intención de deshacer una operación que fue consensuada por todas las partes.

Confianza total en el plan con Endrick

En el club hay satisfacción con el acuerdo alcanzado con el Lyon. El objetivo es que Endrick dispute al menos 25 partidos, recupere protagonismo y vuelva a sentirse una pieza importante sobre el césped. Todo ello forma parte de un plan a medio plazo que apunta incluso a que el delantero pueda entrar en los planes de Ancelotti de cara al Mundial, una meta compartida por el futbolista y la entidad.

La cláusula de retorno, lejos de ser una señal de duda, es simplemente una herramienta de protección contractual. Una práctica habitual, asumida con naturalidad y que solo se activa ante escenarios extremos. Por ahora, y pese al terremoto en el banquillo, el futuro inmediato de Endrick sigue estando lejos del Bernabéu.

