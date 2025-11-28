La comparación de Lamine Yamal y Estêvão con Leo Messi y Cristiano Ronaldo

Dos de las jóvenes promesas más brillantes del fútbol se enfrentaron en la primera ronda de la Champions League, cuando el Barcelona y el Chelsea se enfrentaron en Stamford Bridge en noviembre.

Lamine Yamal, del Barça, y Estevao, del Chelsea, dominaron la conversación antes y después del choque, con este último acaparando titulares durante la victoria por 3-0 de los Blues. Un golazo le permitió eclipsar a su compañero de posición durante el partido número 100 del extremo brasileño con su club.

Enzo Maresca se deshizo en elogios hacia Yamal y Estevao tras el pitazo final, insistiendo en que tienen la capacidad de dominar el fútbol mundial de la misma manera que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los próximos años.

“Probablemente en los próximos 10 o 15 años, Estevao y Lamine Yamal serán los próximos Messi y Ronaldo”, afirmó con entusiasmo el italiano.

Pero, ¿cómo se comparan estos dos jugadores a los 18 años de edad? ¿Y cómo se comparan con Messi y Ronaldo?

¿Cómo se comparan Lamine Yamal y Estevao?

Lamine Yamal tiene ventaja sobre Estevao en el departamento creativo | Pedro Salado/GettyImages

Para que la comparación entre Yamal y Estevao sea justa, analizamos con más detalle su primer centenar de apariciones con sus clubes, sin contar los encuentros con la selección nacional. Estevao alcanzó el hito contra el Barça, pero su nuevo rival español logró la hazaña el 30 de abril a principios de este año.

83 de los partidos de Estevao fueron durante su etapa en el Palmeiras, y los otros 17 llegaron desde su llegada al Chelsea a principios de temporada. Yamal, por su parte, se ha puesto a prueba contra rivales más duros a lo largo de su incipiente carrera, habiendo disputado todos sus 100 encuentros con el Barcelona. Esto debe tenerse en cuenta al evaluar su rendimiento, aunque Estevao ya ha demostrado su talento en el oeste de Londres.

Durante sus 100 primeros juegos, el brasileño ha marcado la impresionante cifra de 32 goles, aunque solo cinco los ha marcado con la camiseta del Chelsea. Con un promedio de un gol cada tres partidos, es una cifra muy alentadora para un jugador tan joven, sobre todo teniendo en cuenta que juega por la banda en lugar de por el centro.

Yamal logró una modesta cifra de 22 goles (aproximadamente un gol cada cinco partidos), pero es el mejor creador de anotaciones. Dio 27 asistencias en sus primeros 100 partidos, nueve más que Estevao, asistiendo regularmente a jugadores como Robert Lewandowski y Raphinha.

Yamal también lidera la lista de títulos. Ganó tres trofeos antes de su partido número 100 (Copa del Rey, Supercopa de España y La Liga), aunque el título de liga que conquistó en la temporada 2022-23 apenas cuenta, ya que solo disputó un partido. Sin embargo, considerando que se alzó con el título de La Liga 2024-25 apenas unas semanas después de sus 100 juegos con el club, lo perdonaremos.

Si bien no incluimos las apariciones ni las estadísticas de la selección nacional, cabe destacar el triunfo de Yamal en la Eurocopa 2024 con España.

Estevao, por el contrario, ha ganado solo dos títulos: el Campeonato Brasileiro Série A en 2023 y el Campeonato Paulista el año siguiente.

¿Cómo se comparan con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi estaba en su propia liga | STR/GettyImages

Tanto Yamal como Estevao tienen mucho camino por recorrer para igualar las mejores marcas de Messi en sus inicios. El ocho veces ganador del Balón de Oro, cuyos primeros 100 partidos también los disputó con el Barça, marcó la impresionante cifra de 41 goles y dio 14 asistencias, además de alzarse con cinco trofeos de club. Su palmarés incluye La Liga y la Champions League.

Messi tardó un poco más en alcanzar los 100 goles que Yamal o Estevao, ya que no lo logró hasta bien entrados los 20 años de edad. Ronaldo estaba a pocos días de cumplir los 20 años cuando logró la hazaña y, aunque su rendimiento no fue tan impresionante como el de Messi, su potencial le valió un fichaje espectacular por el Manchester United.

El cinco veces ganador del Balón de Oro alcanzó los 100 partidos con los Red Devils, pero sus 13 goles y otras tantas asistencias palidecen en comparación con Messi, Yamal y Estevao. Aun así, estos dos últimos sueñan con igualar el éxito del delantero portugués a lo largo de sus carreras.

Lamine Yamal, Estêvão, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras sus 100 partidos con los clubes

Jugador Goles Asistencias Trofeos del Club Lamine Yamal 22 27 3 Estêvão 32 16 2 Lionel Messi 41 14 5 Cristiano Ronaldo 13 13 2

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL