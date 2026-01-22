La comparación de las estadísticas entre Kylian Mbappé y Erling Haaland por la UEFA Champions League

Uno tiene mayor trayectoria y el otro tiene un promedio de gol de un tanto por partido, por lo que estos dos futbolistas representan a la élite absoluta del fútbol mundial en materia de estadísticas.

Los dos buscan la gloria en esta temporada y su etapa de liguilla ha sido espectacular, con el francés del Real Madrid igualando un récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y el noruego aportando lo suyo para el Manchester City de Pep Guardiola.

Kylian Mbappé, la grandeza en números

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Jean Catuffe/GettyImages

El astro francés está teniendo una temporada más que consagratoria en la Casa Blanca, donde el equipo en su conjunto no funciona del todo bien pero él logra demostrar su valía partido a partido. En la actual campaña lleva once goles en seis partidos, igualando la marca de Cristiano Ronaldo de hace una década por la misma competencia.

En el acumulado por UEFA Champions League, jugó 93 partidos y anotó 66 goles entre sus presencias en el Madrid, el PSG y el Mónaco. Increíblemente, nunca levantó el trofeo más preciado de Europa. En la actual temporada, es el principal atacante del Real Madrid con 32 tantos en 27 partidos jugados.

Erling Haaland, la máquina de anotar

Manchester City v Everton - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Androide llegó a Manchester tras un grandísimo paso por el Borussia Dortmund y cumplió con creces lo que se esperaba de él, con un registro goleador aplastante en todas las competencias.

En el acumulado de sus presencias por UEFA Champions League, el récord es abrumador: 55 partidos, 55 goles entre los Ciudadanos, los alemanes y el Red Bull Salzburgo. Para coronar, ganó la edición 2022/23 con el Manchester City, siendo esta la primera consagración europea para el equipo Sky Blue en su historia. En caso de que siga en este andar, será uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol sin lugar a dudas.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE