La comparación del inicio de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid con el de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, el tres veces campeón de Champions League consecutivas con el Real Madrid era el único técnico en los últimos 16 años que había ganado el primer Clásico que dirigía, hasta este domingo donde apareció Xabi Alonso.

La principal similitud en el inicio de Xabi Alonso y Zidane como técnicos del Real Madrid es que ambos ganaron su primer Clásico contra el Barcelona como parte de su etapa inicial. En cuanto a las diferencias, Alonso ha tenido un inicio de temporada liguero históricamente hermético en lo defensivo, algo que no se vio de la misma manera en el inicio de temporada de Zidane.

En los primeros 13 partidos de Xabi Alonso, hasta El Clásico, ganó 12 de ellos y solo perdió ante el Atlético de Madrid por 5-2, con 30 goles convertidos y solo 11 concedidos.

Con el triunfo ante el Barcelona en el Bernabeu, le sacó 5 puntos de diferencia en LaLiga y lleva puntaje perfecto en la Champions League, habiendo ganado los tres partidos que disputó.

Ambos técnicos lograron ganar el primer Clásico que dirigieron como entrenadores del Real Madrid. Esto es un logro que no consiguieron otros técnicos en las temporadas previas, como Pellegrini, Mourinho o Ancelotti.

Por el lado de Zinedine Zidane, recién perdió después de ocho partidos (seis triunfos y dos empates) llegó la primera prueba de fuego: derby ante el Atlético Madrid en el Santiago Bernabéu. El equipo de Simeone se impuso 1-0 con gol de Griezmann y provocó el primer tropiezo de "Zizou".

Retomó la senda del triunfo y cinco victorias más tarde, obtuvo un 2-1 en el Camp Nou en su primer clásico ante el Barcelona el 2 de abril de 2016.

Bajo la tutela del francés, el club madridista conquistó la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de Japón. Su balance de partidos es temible: solamente sufrió dos derrotas en 53 presentaciones.

La comparativa Xabi Alonso vs Zidane en los 13 primeros partidos dirigidos en el Real Madrid

Entrenador Partidos Victorias Empates Derrotas Goles Zinedine Zidane 13 10 2 1 40 a favor

11 en contra Xabi Alonso 13 12 0 1 30 a favor

10 en contra

