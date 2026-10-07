La comparación del salario de Mikel Arteta con el de los principales entrenadores de la Premier League

El Arsenal ha recompensado a Mikel Arteta con un nuevo contrato hasta 2030 que, según se informa, duplica lo que ganaba anteriormente, lo que le convierte en el entrenador mejor pagado de la Premier League.

“Es un privilegio comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que quieren lo mejor para el Arsenal”, declaró Arteta con entusiasmo una vez que el miércoles se confirmó por fin el secreto a voces del club.

Este club es único, por su carácter y por cómo te hace sentir, y me siento muy privilegiado de que nuestro camino juntos vaya a continuar. Ya hemos forjado un vínculo especial y hemos creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más emocionante es que esto es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos Mikel Arteta.

Según informa The Times, se cree que Arteta ganará ahora más de 20 millones de libras (26,4 millones de dólares) por temporada en virtud de un contrato que se extenderá a lo largo de los próximos cuatro años.

Los entrenadores mejor pagados de la Premier League



Mikel Arteta firmó un nuevo contrato con el Arsenal | Stuart MacFarlane/GettyImages

Tras la marcha de Pep Guardiola, el anterior entrenador mejor pagado de la Premier League, Arteta se encuentra en una categoría salarial en la que está completamente solo. El entrenador del Arsenal también supera a las grandes figuras del fútbol internacional, siendo Diego Simeone, del Atlético de Madrid, y Luis Enrique, del París Saint-Germain (ganador de dos Champions League consecutivas), los únicos que pueden acercarse a sus ingresos.

Curiosamente, se cree que el siguiente entrenador mejor pagado de la Premier League reside al otro lado del norte de Londres. Roberto De Zerbi, del Tottenham Hotspur, ocupa actualmente los últimos puestos de la tabla de la máxima categoría, aunque su sueldo no refleja en absoluto esa posición. Los Spurs se encontraban en una situación desesperada cuando ficharon al técnico italiano la pasada primavera, enfrentándose al descenso con Igor Tudor tambaleándose en el banquillo.

Como ha quedado demostrado durante el mercado de fichajes, De Zerbi ha sabido asegurarse una influencia considerable sobre el gasto desmesurado, que también ha acabado en su propio bolsillo, con un sueldo anual de 12 millones de libras (15,9 millones de dólares), según ESPN.

Andoni Iraola, del Liverpool, acordó un contrato anual por valor de 10 millones de libras (13,2 millones de dólares) tras dejar el Bournemouth, según ha informado el mismo medio. Se cree que Enzo Maresca se embolsa una suma similar en el Manchester City, aunque su fichaje procedente del Chelsea ya resultó bastante costoso.

Tras mantener conversaciones con el antiguo asistente de Guardiola antes de que este acabara dejando el Chelsea, el City acordó, según se informa, pagar 20 millones de euros (22,8 millones de dólares) en concepto de indemnización para allanar el camino en las negociaciones.

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