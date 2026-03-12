La comparación entre Joan García y Thibaut Courtois en la temporada 2025/26

El FC Barcelona y el Real Madrid están teniendo una gran temporada ubicándose primero y segundo en la tabla de LaLiga y en octavos de final de la UEFA Champions League. Los equipos se construyen de atrás para adelante, por ende para tener una buena campaña es importante un guardameta que de garantías en la última línea.

El equipo de Hansi Flick está puntero con 67 puntos, seguido de cerca por los de Álvaro Arbeloa con 63. Por detrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque lejos como para competir por la gloria.

A continuación, comparamos las temporadas de los porteros de los dos gigantes españoles.

Joan García

A pesar de las lesiones, se posicionó de manera excelente en el arco del FC Barcelona y su performance está a la altura de las circunstancias. En octubre pasado sufrió una lesión de rodilla que lo obligó a perderse nueve encuentros (seis de LaLiga y tres de la UEFA Champions League). En sus 21 presentaciones por el campeonato local, recibió 15 tantos.

Partidos jugados: 21

Vallas invictas: 11

Thibaut Courtois

El belga es uno de los históricos del Real Madrid y su valía bajo los tres palos se reafirma partido a partido, con atajadas espectaculares y un muy buen nivel en la competencia. Si bien el Madrid no está teniendo el mejor de los años competitivos y al equipo le costó engranar, lejos estuvo esta situación de ser responsabilidad del portero.

El guardameta merengue solamente se perdió el partido contra el Olympiacos por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League por una gastroenteritis gripal, mientras que en la Copa del Rey no fue convocado en ninguno de los partidos que disputó el equipo por una cuestión de rotación. En LaLiga defendió el arco en la totalidad de los encuentros del Merengue, encajando solamente 23 tantos en los 27 partidos.

Partidos jugados: 27

Vallas invictas: 11

