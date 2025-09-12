La comparación entre Lionel Messi y Lamine Yamal en sus primeros 100 partidos oficiales en el Barcelona
El FC Barcelona es cuna de talentos y la historia reciente lo confirma con dos fenómenos: Lionel Messi y Lamine Yamal. Ambos alcanzaron los 100 partidos oficiales con el club catalán en sus primeros años, pero lo hicieron con estadísticas muy diferentes, cada uno moldeado por su tiempo, su rol y las exigencias de la competencia.
Lamine Yamal logró sus 100 partidos con apenas 17 años y 291 días, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en lograrlo en la historia del Barça. En su caso, muchos de esos partidos fueron como titular y disputados en torneos exigentes como LaLiga, Copa del Rey y Champions.
Messi, por su parte, tardó algo más: alcanzó los 100 partidos a los 20 años y 248 días. En sus primeros encuentros fue introducido de forma más paulatina en el equipo, lo que se reflejaba en minutos, roles y responsabilidad
Goles, asistencias y contribuciones
En el tramo de sus primeros 100 partidos, Messi acumuló 41 goles y 14 asistencias, con una productividad goleadora destacada.
Yamal tiene menos goles (22) pero supera a Messi en asistencia (33) asistencias. Esto arroja que en contribuciones de gol (goles + asistencias) está relativamente cerca de Messi.
GOLES
ASISTENCIAS
G+A
LIONEL MESSI
41
14
55
LAMINE YAMAL
22
33
55
Títulos y contexto competitivo
Messi, al cumplir los 100 partidos, ya había conseguido más títulos con el Barça que Yamal hasta ese mismo punto; Messi contaba con cinco trofeos en ese lapso, mientras que Yamal con tres. Además, el estilo del juego, la presión mediática y los sistemas tácticos eran diferentes en cada época, lo que influye en las comparaciones cuantitativas.
Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.