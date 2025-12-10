La comparativa entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en la temporada 2025/26

Se viene un Real Madrid vs Manchester City por la UEFA Champions League que será para aquilar balcones, especialmente por todo lo que se ha hablado en la semana sobre el Merengue y su entrenador, Xabi Alonso.



Pero, además, cabe la posibilidad de que se enfrenten dos de los máximos 'killers' del fútbol europeo y mundial: Mbappe vs. Haaland. Decimos que es una posibilidad porque el francés llega entre algodones al partido: el entrenador decidió incluirlo entre los convocados pero no es seguro que vea minutos.

¿Quién es mejor de los dos, Haaland o Mbappé? Nosotros no decidimos, pero te ofrecemos todos sus datos durante esta temporada para que lo determines.

Ahora Kylian Mbappé y Erling Haaland son las dos grandes figuras de sus respectivas ligas, e incluso en Champions League ya están reescribiendo los libros de historia desde entonces. Haaland, con sólo 25 años, ya es el décimo máximo goleador de la historia de la Champions League. Mbappé, de 26 años, es el sexto y en la sexta jornada de la edición de 2024/25 alcanzó el medio centenar de goles en la competición - una marca que Haaland alcanzó en la jornada 1 de la 2025/26.

Respecto a sus ligas, en la Premier League es Haaland su goleador, con 15 tantos, mientras que Mbappe convirtió 16 en LaLiga, y con amplia diferencia sobre Ferrán Torres (11) en España y de Igor Thiago (11) como inmediatos perseguidor de la Bota de Oro en cada una de estas ligas.

Kylian Mbappé esta temporada, convirtió 30 goles entre todas las competencias, con 7 asistencias, en nada más que 24 partidos.

El noruego, por su parte, durante esta temporada convirtió 33 goles y dio 5 asistencias en 24 partidos.

Como decíamos, no se espera que Kylian Mbappé juegue al 100%. Sufre molestias tras su partido del domingo contra el Celta de Vigo, con la dura derrota por 2-0 del Real Madrid que le dejó al francés el dedo meñique de su mano izquierda fracturado y una fuerte molestia en la pierna izquierda que podría mandarlo al banquillo ante el City, aunque su amenaza allí sería un punto a favor para el Madrid y Xabi Alonso.

Jugador Partidos Goles Asistencias Kylian Mbappé 24 30 7 Erling Haaland 24 33 5

