La comparativa entre los arranques de Carlo Ancelotti y Xabi Alonso en sus primeros partidos en el Real Madrid

Si bien su ciclo como entrenador del Real Madrid inició en el pasado Mundial de Clubes, donde alcanzó las semifinales, el arranque formal de la temporada para Xabi Alonso mostró un excelente rendimiento tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

En los primeros diez partidos de la campaña, el equipo de Xabi ganó nueve y perdió solamente uno, el derbi de Madrid contra el Atlético en el Metropolitano por 5-2. Este resultado caló hondo en el Merengue, pero a la hora de analizar el inicio de temporada sin dudas el saldo es por demás positivo.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

En lo que corresponde a la liga española, recuperó la cima del campeonato este fin de semana tras vencer al Villarreal, con la ayuda del Sevilla que venció 4-1 al FC Barcelona. Tiene 21 puntos, con 19 goles a favor y nueve en contra en ocho partidos jugados. Además, se empieza a palpitar lo que será el Clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

En la UEFA Champions League el rendimiento también marcha bien, ya que ganó sus primeros dos partidos de la etapa de liguilla frente al Olympique Marsella y el Kairat Almaty. Es uno de los varios punteros que tiene la tabla general, a la espera de que se siga desarrollando la instancia.

Para dar referencia a este brutal inicio, vale la pena remarcar lo que fueron los números de Carlo Ancelotti en el arranque de su último ciclo al frente del Real Madrid. En ese entonces, en el puntapié de la temporada 2021/22, ganó seis, empató dos y perdió dos.

Real Madrid CF v Real Sociedad - La Liga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Si bien no son malas cifras, y el palmarés acumulado en el banquillo Merengue lo respalda como un excelente e histórico entrenador, Xabi lo supera estadísticamente al menos en el inicio de la 2025/26.

