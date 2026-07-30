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Sports Illustrated

La comparativa estadística entre Messi y Mbappé en la temporada 2025/26

A sus 39 años, el argentino sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo
Bruno Pernigotti|
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Alex Pantling/GettyImages

En un momento de balance de temporada, la comparativa entre las grandes figuras del mundo del fútbol es inevitable. Por supuesto que la diferencia de edad entre ellos y competencia entre LaLiga y la MLS es algo que pesa, pero los números de Leo Messi y Kylian Mbappé, actual candidato al Balón de Oro, son bastante similares.

Esto demuestra que, a pesar de tener 39 años, el 10 argentino sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y se muestra en una faceta por demás competitiva, demostrando en el Mundial 2026 que está tremendamente vigente.

La temporada 2025/26 de Leo Messi, en estadísticas

Lionel Messi
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Demuestra partido a partido que la edad es solamente un número, aunque la vitalidad de a poco va mermando: ha salido reemplazado en varias oportunidades a lo largo de la campaña con el Inter Miami. Aún así, logró guiar a las Garzas a su primer título de la MLS y a la selección argentina a su segunda final del mundo consecutiva. En ambas comptencias tuvo una grandísima influencia para el éxito de su equipo.

En las próximas semanas, tras un breve período de descanso, se reincorporará al Inter Miami para continuar la campaña rumbo al bicampeonato. Su futuro en el seleccionado es incierto.

La temporada 2025/26 de Kylian Mbappé, en estadísticas

Kylian Mbappe
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

No levantó trofeos en la temporada con el Real Madrid y tuvo que conformarse con un cuarto puesto en el Mundial 2026 con Francia, por lo que se entiende que colectivamente no tuvo un buen año. En lo individual se cansó de meter goles, terminando como máximo goleador en LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Mundo. Además, en la competencia de selecciones terminó como el máximo anotador histórico superando a Leo Messi y con varias ediciones por delante para seguir ampliando su cosecha goleadora.

En las próximas semanas se sumará a la pretemporada del Merengue a las órdenes de José Mourinho con la ilusión de poder volver a gritar campeón.

La comparativa

Campo estadístico

Leo Messi

Kylian Mbappé

Partidos

49

60

Goles

45

58

Asistencias

30

13

Goles sin contar penales

41

43

Regates exitosos

117

136

Puntaje promedio

8.55

7.75

Fuente: @barca1899stats / X

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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