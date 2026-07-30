La comparativa estadística entre Messi y Mbappé en la temporada 2025/26

En un momento de balance de temporada, la comparativa entre las grandes figuras del mundo del fútbol es inevitable. Por supuesto que la diferencia de edad entre ellos y competencia entre LaLiga y la MLS es algo que pesa, pero los números de Leo Messi y Kylian Mbappé, actual candidato al Balón de Oro, son bastante similares.

Esto demuestra que, a pesar de tener 39 años, el 10 argentino sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y se muestra en una faceta por demás competitiva, demostrando en el Mundial 2026 que está tremendamente vigente.

La temporada 2025/26 de Leo Messi, en estadísticas

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Demuestra partido a partido que la edad es solamente un número, aunque la vitalidad de a poco va mermando: ha salido reemplazado en varias oportunidades a lo largo de la campaña con el Inter Miami. Aún así, logró guiar a las Garzas a su primer título de la MLS y a la selección argentina a su segunda final del mundo consecutiva. En ambas comptencias tuvo una grandísima influencia para el éxito de su equipo.

En las próximas semanas, tras un breve período de descanso, se reincorporará al Inter Miami para continuar la campaña rumbo al bicampeonato. Su futuro en el seleccionado es incierto.

La temporada 2025/26 de Kylian Mbappé, en estadísticas

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

No levantó trofeos en la temporada con el Real Madrid y tuvo que conformarse con un cuarto puesto en el Mundial 2026 con Francia, por lo que se entiende que colectivamente no tuvo un buen año. En lo individual se cansó de meter goles, terminando como máximo goleador en LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Mundo. Además, en la competencia de selecciones terminó como el máximo anotador histórico superando a Leo Messi y con varias ediciones por delante para seguir ampliando su cosecha goleadora.

En las próximas semanas se sumará a la pretemporada del Merengue a las órdenes de José Mourinho con la ilusión de poder volver a gritar campeón.

La comparativa

Campo estadístico Leo Messi Kylian Mbappé Partidos 49 60 Goles 45 58 Asistencias 30 13 Goles sin contar penales 41 43 Regates exitosos 117 136 Puntaje promedio 8.55 7.75

Fuente: @barca1899stats / X

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