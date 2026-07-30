La Concacaf y UEFA se oponen a la FIFA Forward Enterprise de Gianni Infantino

La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas y han establecido su postura rechazando de forma unánime la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

A través de un comunicado en su sitio web y redes sociales fueron tajantes y no hay manera de que la FIFA pueda lograr su cometido sin una de las confederaciones más importantes del deporte.

“La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”, es un fragmento de lo que escribieron en respuesta a la propuesta.

Por si fuera poco, exhibieron las formas en que la FIFA pretendía establecer su decisión de formar FIFA Forward Enterprise para su beneficio.

“Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una «decisión democrática», sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial”, señalaron.

La oposición se encamina a proteger el futuro del fútbol

Las expectativas de los inversores se transforman en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas”, apuntaron UEFA.

“Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económico”, explicaron y reiteraron su postura de no elegir ese modelo que pone en peligro a la próxima generación.

Además, aclararon que ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.

La Concacaf también ha dado su postura

Por su parte, de igual manera la Concacaf convocó una reunión de los presidentes de sus 41 Asociaciones Miembro, junto con su presidente, los miembros del Consejo y los miembros del Consejo de la FIFA, para debatir una propuesta elaborada y presentada por Gianni Infantino para establecer la "FIFA Forward Enterprise".

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia.

El debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada. Por lo que, la Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro rechazaron la propuesta y esta fue la respuesta que dieron al respecto en su portal web:

Encargaron a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en nuestra región;

Encomendaron a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA.

Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del fútbol y su mayor activo debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística. Concacaf.