La condición que pone el Atlético de Madrid para dejar ir a Julián Álvarez al FC Barcelona

El futuro de Julián Álvarez vuelve a ser tema central en el mercado de fichajes a futuro, con el FC Barcelona como próximo destino. De hecho y a pesar de contar con una cláusula de rescisión astronómica de 500 millones de euros, el delantero argentino parece tener control absoluto sobre su destino en el Atlético de Madrid.

Es que el rendimiento de La Araña (siete goles en 11 partidos oficiales en este curso y 29 anotaciones en el total de la 2024/2025) y su proyección (25 años) lo han convertido en uno de los atacantes más cotizados del momento, mientras que su nombre es vinculado con insistencia al cuadro catalán como posible relevo de Robert Lewandowski, quien probablemente deje de vestir de blaugrana en el venidero junio.

De ese modo, el diario Sport informó que aunque la cláusula de salida dificulta cualquier operación, el Atleti podría verse obligado a escuchar ofertas si Julián insiste en buscar nuevos horizontes. Por ahora, el goleador sudamericano habría decidido posponer cualquier movimiento hasta 2026, mientras la entidad rojiblanca trabaja para blindarlo con una mejora salarial y una extensión de contrato que de por sí vence en 2030.

🚨 𝐑𝐔𝐌𝐎𝐑: Julián Álvarez is Barcelona’s number 1️⃣ transfer target next summer, per Catalan newspaper Sport 🗞️



Atlético, however, have no intention of letting him go. He has a 📝 until 2030 & a €500M release clause. 🚫 pic.twitter.com/sQ8v4MfVd0 — 433 (@433) September 29, 2025

Por su parte, en el entorno del Barcelona gana peso la alternativa del campeón del mundo con Argentina en pro de liderar el ataque, junto a Lamine Yamal, en los próximos años, en especial porque Lewandowski, pese a sus 105 dianas en 156 desafíos como culé, posee 37 primaveras y su físico, desde hace rato, se lo ha hecho saber (se ha perdido muchos partidos desde finales de la campaña anterior).

No obstante, el obstáculo económico sigue siendo considerable en vías de que Álvarez aterrice en la Ciudad Condal, al punto que el Atlético solamente lo vendería por al menos 200 millones de euros; cifra inalcanzable para el Barça en su actual situación financiera.

En definitiva, a los azulgranas nada más les queda que La Araña presione de una forma convincente a los colchoneros a fin de que estos reduzcan el coste del eventual traspaso, y así conseguir al "9" del futuro.

